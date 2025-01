Des souris à deux papas : cette découverte CRISPR fait froid dans le dos

Des scientifiques chinois ont réussi à créer des souris bipaternelles grâce à la technique CRISPR. C’est une avancée qui pourrait bouleverser la biologie de la reproduction. Cette prouesse, bien que loin d’être applicable aux humains, permet de mieux comprendre l’impact des gènes imprimés et leur rôle dans le développement embryonnaire.

Sous la direction de Zhi-Kun Li, chercheur à l’Académie chinoise des sciences, l’équipe a mis au point une méthode innovante pour créer des souris possédant de l’ADN provenant uniquement de deux mâles. En utilisant la technologie CRISPR, les scientifiques ont ciblé des gènes spécifiques impliqués dans l’empreinte génétique. Ces gènes, hérités des deux parents, jouent un rôle crucial dans le développement embryonnaire. Leur absence ou dysfonctionnement entraîne des anomalies graves.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

L’empreinte génétique et son impact sur le développement

L’empreinte génétique influence l’expression de certains gènes en fonction de leur origine parentale. Ces gènes ne s’expriment pas de manière égale. Leur interaction harmonieuse est essentielle pour un développement embryonnaire normal. Les chercheurs ont donc dû comprendre et surmonter les défis liés à cette empreinte.

Afin de surmonter les défis liés à l’empreinte génétique, l’équipe de Zhi-Kun Li a modifié l’expression de 20 gènes imprimés essentiels au développement embryonnaire. Cette manipulation leur a permis de contourner les défauts d’empreinte, un aspect fondamental de la biologie génétique, qui empêchaient la création de souris bipaternelles viables. Les cellules génétiquement modifiées ont ensuite été utilisées pour produire des embryons, qui ont été injectés dans des ovules dont le noyau avait été retiré.

Des résultats encourageants mais limités

Les résultats de l’expérience montrent que seulement quelques embryons modifiés ont pu se développer en souris vivantes. Ces souris ont survécu jusqu’à l’âge adulte, mais leur développement a présenté des anomalies. Elles étaient plus grosses que la normale et leurs organes paraissaient disproportionnés. Leur espérance de vie était également réduite et leur fertilité était compromise. Ces résultats soulignent les défis à surmonter pour obtenir une reproduction stable.

Transposer cette technologie à l’Homme soulève de nombreuses questions éthiques et scientifiques. Les chercheurs reconnaissent que la modification des gènes humains, notamment ceux liés à l’empreinte génétique, comporte des risques considérables. De plus, les techniques utilisées pour modifier l’ADN des souris ne sont pas encore adaptées aux cellules humaines. Les défis techniques et éthiques restent donc énormes. Par conséquent, les applications humaines demeurent un horizon lointain.

Les implications pour la compréhension de la biologie

Malgré ces obstacles, la recherche offre un éclairage nouveau sur des phénomènes biologiques complexes. Cette expérience, bien qu’elle ne soit pas directement transposable à l’Homme, ouvre de nouvelles perspectives.

Les chercheurs espèrent que ces avancées permettront de mieux appréhender l’empreinte génétique et ses effets sur la santé et le développement. Cependant, de nombreuses questions éthiques et scientifiques subsistent et il reste encore trop tôt pour envisager des applications humaines, tant sur le plan technique qu’éthique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.