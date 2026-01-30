Discombobulator : c’est quoi, cette arme secrète des USA utilisée sur Maduro ?

Nous connaissons la poudre de perlimpinpin, voici désormais le discombobulator. Ce mot étrange s’est imposé dans le récit d’une grande opération militaire américaine. Selon Donald Trump, cette mystérieuse technologie aurait joué un rôle clé dans le raid surprise. Ce qui a abouti à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro.

L’assaut mené le 3 janvier 2025 contre un complexe très sécurisé de Caracas a changé les relations entre Washington et Caracas. Officiellement, l’opération a permis l’arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse pour trafic de drogue et d’armes. Officieusement, le président américain le terme discombobulator. Arme à énergie, onde sonore dirigée ou simple élément de langage, ce dernier s’impose désormais comme le symbole d’une guerre moderne, opaque et profondément politique.

Le discombobulator est une arme fantôme qui aurait paralysé l’ennemi

C’est dans une interview accordée au New York Post le 24 janvier que Donald Trump lâche le mot. Le discombobulator, affirme-t-il, aurait permis de rendre inopérant l’équipement militaire vénézuélien en quelques instants.

« Je n’ai pas le droit d’en parler… J’adorerais », glisse-t-il, fidèle à son style. Selon lui, l’affrontement aurait pu tourner court. Les missiles russes et chinois étaient prêts, les soldats adverses auraient appuyé sur les boutons, sans qu’aucun tir ne parte.

Le président américain reste volontairement vague sur la nature exacte de l’arme. Mais le quotidien new-yorkais précise que le terme discombobulator a émergé alors qu’il répondait à une question sur un dispositif à énergie pulsée développé sous l’administration Biden.

Cette technologie peut neutraliser du matériel sans le détruire, en brouillant ou en perturbant ses systèmes internes. Ainsi, le mot discombobulator devient le symbole d’une guerre moderne. Là où l’électronique, l’invisible et l’instantané prennent le pas sur les explosions classiques.

Ondes sonores, syndrome de La Havane et dégâts humains

Par ailleurs, quelques jours après le raid, un autre élément vient renforcer le malaise. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, rapporte sur X le témoignage d’un supposé garde vénézuélien présent lors de l’intervention. Il évoque une « onde sonore très intense », une douleur extrême, la sensation que sa tête allait exploser. D’autres agents auraient souffert de saignements de nez, de vomissements de sang, voire de paralysie.

Stop what you are doing and read this…

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 [https://t.co/v9OsbdLn1q](https://t.co/v9OsbdLn1q) — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

Il est également difficile de ne pas faire le lien avec le tristement célèbre « syndrome de La Havane ». Dès 2016, des diplomates et agents américains en poste à Cuba avaient signalé des symptômes similaires. Notamment, des maux de tête persistants, des pertes auditives, des troubles visuels et des nausées. En 2020, l’Académie des sciences de Washington estimait que la cause la plus probable était l’exposition à des ondes de basse fréquence, inaudibles pour l’oreille humaine.

Deux jours avant que Trump ne prononce le mot discombobulator, le ministre vénézuélien de la Défense accusait déjà les États-Unis d’avoir transformé le pays en « laboratoire d’armement ». Cette déclaration prend aujourd’hui une résonance particulière. Alors que Nicolás Maduro attend son procès pour narcoterrorisme dans une prison fédérale américaine.

Polymarket, soupçons d’initiés et malaise politique

L’opération du 3 janvier, déclenchée à 1 h 50 du matin dans Caracas, n’a pas seulement surpris le pouvoir vénézuélien. Elle a aussi déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Très vite, des internautes remarquent d’étranges paris sur la plateforme Polymarket, quelques heures avant les premières explosions.

Un compte anonyme, Burdensome-Mix, créé en décembre 2025, a misé des dizaines de milliers de dollars sur des marchés comme « Maduro out avant le 31 janvier 2026 ? » ou « Les États-Unis vont-ils envahir le Venezuela avant le 31 janvier 2026 ? ». À ce moment-là, la probabilité estimée tournait autour de 8 %, avant de grimper brutalement après l’attaque. Le parieur aurait ensuite empoché près de 400 000 dollars.

Some war related insider trading? A brand new account in polymarket, only invested in US going to war with Venezuela and Maduro out by January 31. Up 13k so far, was spending thousands on Maduro out at bargain prices as recently as 4 hours ago. Now it’s at .50. [pic.twitter.com/GLnfvAfEZc](http://pic.twitter.com/GLnfvAfEZc) — tyson brody (@tysonbrody) January 3, 2026

Le soupçon d’un délit d’initié enfle, alimenté par un tweet du conseiller en communication politique Tyson Brody évoquant un possible insider. Aucune preuve formelle n’a émergé. Toutefois, le malaise est suffisant pour pousser l’élu démocrate Ritchie Torres à réagir.

Le 5 janvier 2025, il dépose une proposition de loi visant à interdire aux employés du gouvernement américain de parier sur des marchés de prédiction lorsqu’ils détiennent, ou peuvent raisonnablement obtenir, des informations non publiques comme le cas de Maduro. Baptisé Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, le texte cible élus, responsables politiques et employés de l’exécutif fédéral.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.