Elon Musk admet sa défaite dans un email qui a fuité

Elon Musk face à son plus grand échec : le rachat de Twitter, devenu X, s’enfonce dans une crise financière. Des dettes astronomiques et une croissance au point mort menacent l’avenir de ce projet à 44 milliards.

En 2022, Elon Musk acquiert Twitter pour 44 milliards de dollars, un pari financé par un emprunt de 13 milliards auprès de grandes banques. Mais aujourd’hui, ces institutions cherchent désespérément à céder cette dette pour limiter les dégâts. Selon le Wall Street Journal, ce rachat figure parmi les pires décisions de l’homme d’affaires et a entraîné un véritable gouffre financier pour la plateforme.

La situation reste chaotique, les revenus publicitaires se sont effondrés. Musk a récemment admis dans un courriel interne que l’entreprise atteignait à peine le seuil de rentabilité.

Un climat toxique qui fait fuir les annonceur

Les comportements controversés d’Elon Musk ont amplifié les difficultés. Ses déclarations polémiques et sa tolérance accrue pour les discours haineux ont fait fuir de nombreux annonceurs, qui constituaient pourtant la principale source de revenus de la plateforme.

Bien que X affirme que la situation s’améliore et que des marques reviennent progressivement, la confiance reste ébranlée. Pendant ce temps, des alternatives comme Threads (Meta) et Bluesky profitent de l’exode d’utilisateurs mécontents. Ces plateformes offrent des environnements perçus comme plus modérés.

Une stratégie politique risquée

Le rôle d’Elon Musk dans le paysage politique mondial alimente également les critiques. Proche de Donald Trump, il s’affiche comme un acteur influent mais controversé. Cette orientation politique divise davantage les utilisateurs et les annonceurs et laisse X en proie à une instabilité constante.

Malgré cela, Musk souligne dans son email le pouvoir de la plateforme pour façonner les conversations publiques et les résultats politiques. Mais ce potentiel est terni par la prolifération de discours de haine et de désinformation. L’acquisition de Twitter par Elon Musk est aujourd’hui considérée comme un revers majeur dans sa carrière. Si certains y voient encore un outil puissant d’influence, la plateforme reste engluée dans une image dégradée.

Pour les banques, le moment semble opportun pour céder la dette liée à ce rachat, quitte à vendre à perte. Quant à Musk, il doit relever un défi titanesque en essayant de restaurer l’image et les finances d’une plateforme dont la réputation est lourdement ternie.

Avec la montée en puissance des concurrents et l’érosion de sa base d’utilisateurs, X traverse une crise majeure et se retrouve en grande difficulté. La plateforme risque de rester dans l’ombre des décisions mal calculées de son propriétaire.

