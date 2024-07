Le football féminin canadien trahi par ses propres drones aux jeux olympiques

Le monde du sport a été secoué par une décision controversée de la FIFA. L'équipe canadienne de football féminin a été sanctionnée pour avoir utilisé des drones afin d'espionner les entraînements de la Nouvelle-Zélande.

L'équipe de la Nouvelle-Zélande avait accusé les entraîneurs adjoints canadiens d'avoir utilisé des drones pour espionner leurs séances d'entraînement avant leur match d'ouverture. Suite à cette affaire, la FIFA a retiré six points à l'équipe canadienne de football féminin. Elle inflige également à l'équipe une amende de 226 000 dollars à l'association en question.

En plus des sanctions financières et sportives, la FIFA a interdit de nombreux responsables de participer à toute activité liée au football pendant un an. Cette sanction touche les entraîneurs adjoints Joseph Lombardi et Jasmine Mander, ainsi que l'entraîneur principal Beverly Priestman. Cependant, cette interdiction affecte sérieusement les perspectives de l'équipe canadienne pour les compétitions futures.

David Shoemaker, chef du Comité olympique canadien, a déclaré que le pays envisageait de faire appel de la décision. Il a qualifié la sanction de six points de punitive excessive envers les membres de l'équipe nationale féminine. Selon lui, les joueuses n'ont pas été impliquées dans un comportement non éthique. Cette déclaration souligne l'injustice perçue par les responsables canadiens.

Priestman déclare ne rien savoir des drones

Beverly Priestman n'était pas au courant de l'utilisation des drones espions. Toutefois, elle assume tout de même la responsabilité ultime. A noter que Priestman avait supervisé l'équipe canadienne de football féminin lors de sa première médaille d'or aux Jeux de Tokyo en 2021. Sa déclaration montre un leadership et une responsabilité malgré les accusations.

La perte de six points est un coup dur pour l'équipe canadienne, surtout avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Cette sanction réduit leurs chances de qualification et affecte le moral de l'équipe. De plus, l'amende financière impose une pression supplémentaire sur l'association canadienne de football.

