Sport à la maison : voici le meilleur type de machine selon la science

Il est désormais possible de s’entraîner efficacement chez soi. Selon les experts, il faut juste de la motivation, et cette machine pour faire du sport à la maison.

Manque de temps, ou inexistence de salle de fitness à proximité de chez soi. Ces raisons poussent certains adeptes à faire du sport à la maison. Cette méthode pourrait être efficace avec de bons conseils, et aussi la meilleure machine à disposition. Des experts ont comparé les appareils de référence sur le marché. Et ils ont compilé leurs conclusions dans une étude récente.

La machine à cardio : la référence selon les scientifiques

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 75 à 150 minutes de cardio par semaine. Il sera alors plus facile de perdre du poids, et garder la ligne avec cette routine précise. En effet, c’est 3 à 5 séances par semaine.

La machine à cardio travaille tous les muscles avec une intensité. L’utilisateur doit faire des mouvements qui ciblent plusieurs parties du corps. Ainsi, plusieurs groupes de muscles vont collaborer pour brûler les graisses en excès. En même temps, la machine à cardio permet d’améliorer votre endurance.Certains appareils sont même capables d’analyser vos performances en temps réel. Comme quoi, le sport à la maison devient une partie de plaisir.

Quelle machine à cardio choisir ?

Les spécialistes ont recommandé la machine à cardio pour vos séances d’activités physiques à la maison. Et ils ont comparé les modèles de référence actuelle.

Le tapis de course est le plus célèbre du marché. C’est aussi le plus pratique pour faire du sport à la maison. Il cible avant tout les muscles des membres inférieurs, et de la ceinture abdominale. Mais vous pourrez balancer vos bras pour avoir des résultats sur le haut du corps. De plus, cette machine à cardio peut améliorer votre endurance.

Vous pourrez aussi vous tourner vers le vélo d’intérieur. Comme son nom l’indique, vous devez pédaler durant vos séances. Vous allez alors renforcer les muscles de vos jambes, de vos épaules, et de vos bras. Il est possible d’augmenter la difficulté pour avoir un résultat exceptionnel. Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils dernier cri.

En alternative, vous pourrez choisir le rameur. Cette machine à cardio cible simultanément le haut et le bas du corps. Cependant, il faut maîtriser les mouvements de base pour éviter les blessures. Mais ne vous inquiétez pas, car vous pourrez toujours demander l’avis des coachs sportifs sur internet.

Et les précautions à prendre ?

Dans la majorité des cas, vous serez livré à vous-même si vous choisissez de faire du sport à la maison. La meilleure option est de solliciter les services d’un coach expérimenté. Ce spécialiste va vous aider à atteindre votre objectif en un temps record.

Mais vous devez aussi suivre des régimes précis pour éviter un effet yo-yo. Cette situation est l’ennemi de la majorité des sportifs. L’intervention d’un nutritionniste est la solution idéale.

Et n’oubliez pas de vous échauffer avant vos séances, et de faire d’étirement après vos exercices.