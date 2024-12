Étude Precisely : SAP et transformation numérique, défis et opportunités

L’adoption de l’automatisation dans les environnements SAP connaît une croissance notable, notamment avec l’accélération des migrations vers S/4HANA. Pourtant, des obstacles liés à la complexité des processus limitent encore le déploiement à grande échelle.

Une adoption croissante de l’automatisation dans les projets SAP

Selon l’étude réalisée par Precisely et l’Americas SAP Users Group (ASUG), 58 % des entreprises utilisent désormais l’automatisation dans leurs projets SAP, contre 43 % en 2023. Ce progrès est associé à une baisse significative des organisations qui signalent une faible maturité en automatisation. Ce pourcentage passe de 13 % à 4 %.

Malgré ces avancées, 56 % des entreprises déclarent ne pas avoir atteint une maturité optimale. Elles combinent encore des processus manuels et automatisés. De plus, 50 % des organisations adoptent l’automatisation de manière sélective, plutôt qu’à l’échelle de toute l’entreprise. Ces résultats reflètent des approches prudentes face à la complexité croissante des environnements SAP. L’étude confirme que les entreprises qui investissent dans l’automatisation intégrée et l’intégrité des données sont mieux positionnées pour tirer parti des opportunités offertes par les évolutions technologiques et les plateformes comme S/4HANA.

La complexité des processus : un frein majeur

Je remarque que les principales difficultés liées à l’automatisation SAP concernent l’intégration des processus existants, citée par 61 % des répondants (contre 39 % en 2023), et la gestion de la complexité des processus d’entreprise (53 %). Ces défis soulignent l’importance d’une gestion rigoureuse des données de référence et transactionnelles, particulièrement lors des migrations vers des systèmes avancés comme SAP S/4HANA. Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely, explique : « Nos solutions d’automatisation de bout en bout, alliées à nos capacités d’intégrité des données, permettent à nos clients de surmonter les défis croissants de la complexité et des intégrations. »

Migrations vers S/4HANA : un nouvel élan

Avec l’échéance de 2027 pour la migration vers SAP S/4HANA, 50 % des entreprises interrogées ont déjà entamé leur transition ou prévoient de le faire d’ici fin 2024. D’ici deux ans, 80 % des organisations auront migré vers cette plateforme. Cette accélération contraste avec les années précédentes, où l’adoption de S/4HANA restait limitée. Les migrations exigent souvent que les anciens et nouveaux systèmes fonctionnent simultanément. Cela accentue les défis de gestion des données. L’automatisation joue un rôle crucial dans ce contexte. Elle facilite la création et la mise à jour de grandes quantités de données et optimise les opérations complexes.

Je constate que l’automatisation dans les environnements SAP n’est plus seulement un atout, mais une nécessité stratégique pour réussir les transformations numériques. Les entreprises peuvent renforcer leur agilité avec des solutions robustes. Elles améliorent également la fiabilité de leurs données. Elles surmontent ainsi les défis croissants liés à la complexité des systèmes.

Article basé sur un communiqué de presse

