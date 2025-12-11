Facebook est devenu vraiment nul : Meta veut lui offrir une nouvelle jeunesse

Facebook commence à sentir le poids des années, au point que Meta veut lui offrir une nouvelle jeunesse. Considéré comme ringard par la génération Z, le réseau tente un vrai comeback. Et cela passe par une refonte totale de l’interface.

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, Facebook reste le mastodonte incontesté des réseaux sociaux. Sauf que la croissance stagne dans de nombreux pays. Les ados et jeunes adultes désertent. Ils jugeant l’interface vieillissante et peu fun. Aujourd’hui, c’est surtout la génération X et les baby-boomers qui tiennent le fil d’actualité.

Face à cela, Meta ne compte pas se laisser faire. La firme n’a pas dit son dernier mot. Elle veut à nouveau attirer la génération Z. Comment ? En rendant le réseau plus visuel et plus intuitif. Bref, Meta veut offrir à Facebook une nouvelle jeunesse. Préparez-vous donc à un feed immersif et à des interactions simplifiées.

Le premier changement majeur concerne le look et la navigation. Les publications avec plusieurs images s’afficheront désormais en grille. Les vidéos et photos s’ouvrent automatiquement en plein écran. De ce fait, un double tap suffit à liker. Oui, c’est comme sur Instagram, mais adapté à Facebook.

#Facebook rolls out new feed design and more controls for what users see. Now, the app comes with an updated feed with a new layout. Multi-photo posts now show in a grid, and you can tap any photo to view it full screen. Search results now use a more visual grid and more. pic.twitter.com/pOAH7dOXqR — TechPP (@techpp) December 10, 2025

Meta repense aussi les onglets. Les plus utilisés, comme Reels, amis ou Marketplace, seront en effet mis en avant en bas de l’écran. Les notifications deviennent plus lisibles et les menus plus clairs. Ainsi, vous auriez moins de galères pour retrouver ce qui vous intéresse.

Un autre point fort est le contrôle du contenu. Facebook permettra de mieux signaler ce qui ne vous plaît pas. Le réseau ajuste donc l’algorithme en fonction de vos centres d’intérêt. Terminé le feed surchargé et les posts qui n’ont rien à voir avec vous.

Tout devient aussi simple

Meta mise aussi sur la création de contenu. Les stories et les posts bénéficieront d’une interface épurée. Cela avec les outils les plus utilisés placés bien en évidence. L’idée est de publier en un clin d’œil, sans perdre de temps dans des menus compliqués.

Les commentaires ne sont pas non plus oubliés. Ils seront plus lisibles, les réponses mieux organisées. Il sera même possible d’épingler un message ou de signaler anonymement un post déplacé. Les administrateurs de groupes auront de nouveaux outils de modération pour maintenir l’ordre et encourager la conversation.

Enfin, les profils vont évoluer pour renforcer les vraies connexions. Facebook proposera des amis partageant vos centres d’intérêt ou capables de vous donner des conseils. C’est une approche plus personnalisée pour séduire les jeunes et retenir les anciens.

Ce rajeunissement survient alors que Meta réduit ses dépenses dans le développement du métavers. Cette stratégie pose des questions sur le changement de nom de l’entreprise en 2021 et sur la direction à long terme du réseau. Quoi qu’il en soit, Facebook tente de ne pas devenir le dinosaur du social media.

Alors, qu’en pensez-vous ? Vous trouvez que Facebook fait un peu vieux et mérite vraiment cette nouvelle jeunesse ? Est-ce que ces changements suffiront à vous faire revenir sur l’app ? Ou est-ce que, pour vous, Facebook restera toujours « le réseau des parents » ? Donnez votre avis en commentaire !

