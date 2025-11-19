Marre de vous faire piquer vos reels ? Meta lance un outil pour les protéger

Meta met le paquet pour aider les créateurs de contenu à garder le contrôle sur leurs Reels. Fini les petits malins qui s’approprient votre boulot sans créditer ni demander. C’est une belle avancée pour valoriser l’originalité sur les plateformes.

Meta lance enfin un outil qui va changer la vie des créateurs. C’est la protection de contenu facebook. C’est une application mobile, s’intègre directement aux plateformes, dont la mission est de débusquer l’utilisation non autorisée de vos vidéos originales. Ce système de Meta vient sécuriser vos Reels et autres vidéos, permettant de les suivre à la trace sur Facebook et Instagram.

Ce nouvel outil mobile utilise une technologie de matching. C’est la même que celle utilisée par le fameux Gestionnaire de Droits (Rights Manager) de Meta. Dès qu’un Reel ou une vidéo publiée à l’origine sur Facebook (ou via l’option de publication croisée d’Instagram) est repéré ailleurs, vous êtes notifié.

Vous avez alors le contrôle total pour décider quoi faire. Bloquer la visibilité de la copie sur Facebook et Instagram, c’est l’option K.O.. Vous pouvez aussi suivre les performances du Reel dupliqué pour savoir où et comment votre contenu est utilisé. Ou encore, ajoutez des liens d’attribution qui mentionnent « original » et renvoient vers votre profil, votre page, ou vers la vidéo source. Et si vous êtes magnanime, vous pouvez libérer vos droits pour laisser la copie visible.

L’outil de Meta vous donne ainsi tous les détails pour prendre la bonne décision. Comme le pourcentage de correspondance, les nombre de vues, les abonnés du compte copieur, le statut de monétisation, etc. Vous avez même la possibilité d’ajouter des comptes en liste blanche si vous avez autorisé un ami ou un collaborateur à utiliser votre contenu. Histoire d’éviter les faux signalements.

Bien sûr, ce n’est pas pour tout le monde tout de suite. Le nouveau système de protection de Meta est automatiquement offert aux créateurs qui participent au programme de monétisation de contenu de Facebook et qui respectent des critères stricts d’intégrité et d’originalité.

Mais pas de panique si vous n’en faites pas partie ! Meta étendra progressivement l’accès à ceux qui utilisent déjà le Gestionnaire de Droits (Rights Manager).

Alors, comment savoir si vous êtes éligible ? Vérifiez vos notifications dans votre fil d’actualité, votre tableau de bord professionnel, ou votre profil. Regardez ensuite si l’outil « Protection du contenu » est apparu dans votre Tableau de bord professionnel. Si rien n’y fait, vous pouvez toujours faire une demande d’accès sur le site web de Facebook.

Toutefois, attention car Meta veille au grain. L’abus du système (les faux signalements) peut entraîner des restrictions de votre compte, voire la perte de l’accès à l’outil. De plus, si un autre compte essaie de s’approprier votre œuvre, vous avez le droit de contester et de soumettre une demande de retrait pour atteinte aux droits d’auteur. Pour le moment, ce bijou est disponible uniquement sur mobile.

