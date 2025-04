« Mon fils a créé cette voiture en pain » : Meta s’attaque enfin aux spams Facebook

Facebook croule sous les spams absurdes et les créations d’IA ratées, au point qu’on ne sait plus si on scrolle un réseau social ou une galerie d’objets bizarres. Ainsi, Meta a enfin décidé de sortir les gros moyens pour nettoyer tout ça. Voici comment l’entreprise veut redonner un peu de fraîcheur à nos fils d’actualité.

Il était temps. Depuis des mois, mon fil Facebook ressemblait à un marché noir du n’importe quoi. Des photos de chiens mal légendées, des voitures en pain, Un Jésus mutant fait aux crevettes… À force de voir passer ce genre de contenu, on avait presque oublié que Facebook pouvait être un réseau social agréable.

Heureusement, Meta vient d’annoncer une série de mesures pour lutter contre les spams et les faux engagements. Ils veulent réduire la portée des pires publications, protéger les vrais créateurs et rendre Facebook à nouveau intéressant. Surtout pour les jeunes adultes qu’ils essayent désespérément de reconquérir.

Un grand ménage dans le fil d’actualité

Meta a enfin reconnu officiellement que le fil d’actualité de Facebook est rempli de publications indésirables. Dans une mise à jour publiée le 24 avril, Meta promet de prendre des mesures contre les spams.

Concrètement, l’entreprise va réduire la portée des comptes qui publient des longues légendes, distrayantes ou totalement hors sujet. Ainsi, ces créateurs de spams seront moins visibles, et notamment, ils ne seront plus éligibles à la monétisation.

Par ailleurs, Meta a décidé de s’attaquer aux faux engagements. Vous savez, ces réseaux où tout le monde se like et commente en mode automatique pour booster la visibilité ? Eh bien Meta va réduire la visibilité des commentaires venant de ces comptes et aussi supprimer certaines pages créées juste pour tricher. Ils testent même une nouvelle fonction où on pourra voter négativement sur un commentaire de manière anonyme.

Cette mise à jour arrive pile alors que Facebook veut redevenir le réseau où les jeunes et les ados aiment traîner. Mark Zuckerberg a même ramené un onglet spécial « amis », afin de faire revivre un peu l’esprit du « Facebook d’origine ».

Spam, IA ratée et recyclage de vieux contenus sur Facebook

Toutefois, malgré ces bonnes intentions, Meta ne parle toujours pas des problèmes d’images absurdes générées par des IA. Entre les voitures en pain et les brochettes de célébrités, l’algorithme semble souvent privilégier le n’importe quoi tant que ça génère des clics.

Il n’y a pas que les IA mal dégrossies qui envahissent Facebook. Tous les jours, je tombe aussi sur des captures d’écran d’anciens posts Reddit ou des potins de stars recyclés. Sans parler des posts basiques qui font un carton, comme « Écris amen si tu crois aux miracles » ou « Résous cette équation 2+2= ? ».

Même si toutes ces publications ne seront pas forcément visées par cette opération de nettoyage, je crois qu’on est nombreux à en avoir marre.

Meta dit aussi qu’ils veulent mieux protéger les créateurs de contenus originaux contre le vol de leur travail. Mais soyons honnêtes ! C’est bien plus rapide de balancer une image IA débile que de créer du contenu de qualité. Donc, même avec toutes ces nouvelles règles, je pense qu’il faudra du temps avant que Facebook ressemble vraiment à l’endroit cool et vivant qu’il était autrefois.

