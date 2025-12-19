Fini les selfies ratés ! Honor vient d’inventer le smartphone qui filme tout seul

Le Robot Phone de Honor est LE smartphone rêvé pour les créateurs de contenu et les adeptes des selfies.

Honor aime provoquer, mais cette fois, le constructeur frappe très fort avec son nouveau smartphone. La marque imagine effectivement un appareil capable de filmer sans que vous n’ayez rien à faire : le Robot Phone. Un concept aussi audacieux que déroutant, pensé pour transformer la photo, la vidéo et surtout les selfies.

Qu’est-ce que le Robot Phone de Honor exactement ?

Contrairement aux rumeurs les plus fantasques, ce dispositif ne se déplace pas tout seul. L’innovation se cache plutôt à l’arrière, avec une caméra principale montée sur un bras robotisé repliable. Ce bras agit ainsi comme un mini gimbal intégré directement dans le châssis du smartphone.

Une approche radicale de la photo mobile

Honor ne parle pas d’un simple gadget, mais d’une nouvelle catégorie de smartphone. Le téléphone devient alors un outil actif, capable de s’adapter à son environnement et à son utilisateur. Cette idée vise clairement les créateurs de contenu ainsi que les amateurs de nouvelles expériences visuelles.

La caméra principale devient une caméra selfie

Le premier avantage du Robot Phone est évident. Grâce au bras robotisé, la caméra principale du smartphone Honor peut se retourner vers l’utilisateur. Les selfies profitent ainsi de la meilleure optique du smartphone. En bonus, on a également un capteur bien plus performant que les caméras frontales classiques.

Des selfies à la hauteur avec ce smartphone signé Honor

Sur la plupart des smartphones, les selfies restent habituellement le point faible. Honor casse donc cette logique en utilisant la même caméra pour tout. Résultat, les selfies gagnent en netteté, en dynamique, mais aussi en gestion de la lumière. Et vous obtenez tout cela sans aucun compromis technique.

Honor transforme la vidéo mobile avec ce smartphone

Le bras robotisé agit quant à lui comme un stabilisateur physique. Il compense les mouvements de la main en temps réel, bien au-delà de la stabilisation optique ou logicielle habituelle. Le Robot Phone se rapproche ainsi des performances d’un gimbal professionnel.

Un outil pensé pour les créateurs

Avec le smartphone Honor, vous pouvez désormais filmer en marchant. Vous avez également la possibilité de vlogger ou de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Peu importe ce que vous souhaitez faire, cette solution change tout. Plus besoin d’accessoires externes, ce nouveau téléphone devient autonome et prêt à filmer dans toutes les situations.

Ce smartphone de Honor peut-il vraiment filmer tout seul ?

Honor montre un modèle capable de suivre un visage ou une scène sans intervention humaine. Le bras ajuste en permanence le cadrage, ce qui donne l’impression que le smartphone filme de lui-même. Cette approche ouvre alors la voie à de nouveaux usages en vidéo et en sport.

Le Robot Phone, de l’astrophoto à l’action

Le concept va en outre plus loin avec le suivi des étoiles en astrophotographie. Le smartphone Honor compense la rotation terrestre pour des poses longues nettes. La marque évoque aussi un usage en caméra d’action, avec un cadrage intelligent selon le contexte.

Un concept brillant, mais encore fragile ?

Intégrer un bras robotisé impose un module photo épais et potentiellement lourd. La durabilité reste aussi une question centrale, car des pièces mobiles sont plus sensibles à l’usure. L’autonomie pourrait également en souffrir.

Pour l’instant, ce smartphone Honor reste un concept. La marque affirme toutefois qu’elle donnera plus de détails lors du Mobile World Congress 2026. Reste à savoir si cette idée spectaculaire deviendra un produit commercial, ou simplement une vitrine technologique. En attendant sa sortie, voici une liste des meilleurs smartphones à offrir pour Noël !

