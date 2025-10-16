Fourier GR-3, le robot éducatif qui transforme l’apprentissage des STEM en classe

Des modèles issus de la robotique humanoïde tels que Fourier GR-3 peuvent-ils révolutionner l’enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) ? Cette question s’impose face aux innovations récentes en intelligence artificielle et l’apparition de compagnon mécanique, conçu pour l’interaction émotionnelle. Voici quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce que le Fourier GR-3?

Le robot GR-3 est la troisième génération de robots humanoïdes conçus par Fourier Intelligence, une entreprise basée à Shanghai. Ce nouveau modèle a été dévoilé officiellement en août 2025. L’entreprise confirme sa position de leader sur la scène de la robotique humanoïde chinoise. Elle cherche à présent à passer des applications purement industrielles à une présence significative sur le marché de masse.

Contrairement aux modèles précédents, Fourier a initialement positionné le GR-3 comme un « Care-bot » ou compagnon social. Ce robot vise une intégration quotidienne dans des environnements variés, qui incluent explicitement les hôpitaux et les écoles.

Fiche technique – Fourier GR-3

Fabricant : Fourier Intelligence

Modèle : GR-3

Date de lancement : 2024 (présentation officielle)

Type : robot humanoïde de recherche et d'assistance

Hauteur : 165 cm

Poids : 55 kg

Mobilité : 55 degrés de liberté (DoF), locomotion bipède, marche et course dynamiques

Matériaux : coque extérieure douce au toucher, revêtement inspiré de l'automobile

Perception : caméras RGB, capteurs à lumière structurée, reconnaissance faciale et suivi visuel

Audio : matrice de 4 microphones, localisation sonore omnidirectionnelle

Tactile : 31 capteurs de pression répartis sur le corps

Intelligence : Large Language Model (LLM) embarqué, moteur de traitement émotionnel

Plateforme : ouverte, compatible avec algorithmes tiers et logiciels via APIs

Énergie : batteries hot-swappable, autonomie moyenne 3 heures

Interface : multimodale (voix, vision, tactile)

Applications : recherche, éducation STEM, interaction sociale et cognitive

Prix : non communiqué officiellement (les modèles GR précédents dépassaient 100 000 $)

Stratégie : développement d'une version modulaire de bureau à tarif grand public

Quelle est donc la mission du robot Fourier GR-3 ?

L’objectif fondamental de ce robot est d’établir une connexion émotionnelle avec les humains, conformément à la devise « Love, above all functionality ». Le design est intentionnellement « soft-touch » avec des formes arrondies. Il favorise ainsi la confiance et l’acceptation dans des environnements sensibles. Le public cible couvre les établissements de soins, les foyers et les environnements académiques qui s’adressent notamment aux enfants et aux adolescents.

Son apparence amicale inclut un visage capable d’expressions animées. Le Fourier GR-3 veut particulièrement être accueillant et non menaçant. La philosophie éducative repose sur l’apprentissage actif par l’interaction naturelle et l’exploitation d’APIs ouvertes pour créer des programmes personnalisés. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube L’IA pratique !

Le Fourier GR-3 est un robot à taille humaine

Le robot humanoïde mesure 165 centimètres et pèse 71 kilogrammes. Sa stature est comparable à celle d’un adulte. Ainsi, il peut simuler des scénarios réalistes de dynamique physique et d’assistance dans les études STEM. Il dispose de 55 degrés de liberté (DoF). Grâce à cela, il exécute des mouvements complexes, fluides et équilibrés.

Le GR-3 est également recouvert de matériaux extérieurs doux au toucher, proches d’un revêtement de qualité automobile. Cette coque assure une manipulation sécurisée et une stabilité adaptée aux simulations de force en laboratoire.

Le système de perception multimodale de ce robot associe la vision, l’audio et le retour tactile. Le Fourier GR-3 voit son environnement grâce à des caméras RGB et des capteurs à lumière structurée. Ceux-ci assurent notamment la reconnaissance faciale et le suivi visuel.

Le robot utilise une matrice de quatre microphones pour une localisation sonore précise et omnidirectionnelle. De plus, 31 capteurs de pression sont répartis sur le corps. Ils mesurent les interactions physiques et fournissent des données essentielles pour la recherche scientifique.

IA embarquée et déclinaison pour d’autres mission

Le GR-3 intègre un Large Language Model (LLM) avancé. Il permet des conversations naturelles et fluides. De plus, il est associé à un moteur de traitement émotionnel qui crée des scénarios d’apprentissage adaptatifs. La plateforme est ouverte et accepte divers algorithmes tiers ainsi que des logiciels. Des APIs sont disponibles afin que les développeurs puissent personnaliser l’intelligence artificielle du robot.

L’autonomie repose sur des batteries hot-swappable. Elles assurent un fonctionnement continu et réduisent les interruptions. Le prix du modèle bipède complet n’est pas encore public. Toutefois, les versions antérieures de la gamme GR dépassaient les 100 000 $. Ce coût reste un frein pour une adoption large dans l’éducation.

Sachez que Le 1er robot humanoïde abordable est chinois !

En parallèle, l’entreprise développe une version modulaire de bureau à un tarif plus accessible. Cette déclinaison vise le marché scolaire et domestique. Elle permettra de remplacer facilement des pièces et de personnaliser la structure, ce qui favorisera l’expérimentation et la recherche.

Les différentes fonctionnalités éducatives de Fourier GR-3

Le Fourier GR-3 offre une plateforme d’expérimentation physique et cognitive unique. Les capacités de perception multimodale du robot le transforment en laboratoire mobile idéal pour simuler la physique du mouvement et analyser les dynamiques comportementales.

Programmation visuelle et logique algorithmique

La plateforme logicielle du Fourier GR-3 repose sur des interfaces de programmation visuelle. Ainsi, les débutants découvrent rapidement les concepts de séquence et de contrôle. Des APIs d’interaction spécifiques offrent aux étudiants un accès précis à chaque actionneur et capteur. De plus, les niveaux avancés bénéficient de la compatibilité avec des langages de haut niveau, ce qui leur laisse concevoir des algorithmes complexes de navigation.

Les apprenants peuvent personnaliser l’intelligence artificielle embarquée grâce au framework ouvert. Cette flexibilité favorise la création de projets sophistiqués d’IA appliquée. L’architecture soutient donc à la fois l’apprentissage des bases et la recherche de pointe en robotique.

La gestion des 55 degrés de liberté initie les étudiants aux principes avancés de la cinématique et de l’ingénierie robotique. Par ailleurs, la programmation d’actions complexes comme la marche en temps réel rend la logique algorithmique concrète. Lorsqu’une erreur de code survient, elle entraîne un échec physique immédiat. Les étudiants comprennent alors les lois de la gravité et de l’équilibre.

Ce retour direct et spectaculaire pousse les apprenants à assimiler la logique séquentielle et la pensée computationnelle de manière pratique. Enfin, ce processus développe les compétences de résolution de problèmes et stimule la pensée critique grâce à une expérimentation rapide et répétée.

Expériences scientifiques et collecte de données

Le robot intègre de nombreux capteurs de pression corporels, un réseau de 4 microphones et des caméras destinées à la reconnaissance visuelle. Ainsi, le GR-3 fonctionne comme un banc d’essai mobile pour la physique et l’acoustique. Il recueille des mesures précises et contextualisées. Les 31 capteurs de pression mesurent les forces d’appui et la dynamique des pas. Ils permettent de réaliser des expériences de biomécanique.

Autre détail important, le système audio offre aux étudiants la possibilité d’explorer la triangulation, la localisation sonore et l’acoustique en conditions réelles. Enfin, les caméras à lumière structurée servent à des projets de vision par ordinateur, notamment la modélisation 3D rapide d’un espace.

Les étudiants reçoivent des flux de données sensorielles brutes produits par les capteurs à chaque interaction ou mouvement. L’analyse de ces ensembles de données complexes renforce l’application pratique des statistiques et des mathématiques appliquées.

Les élèves apprennent à nettoyer, interpréter et visualiser les informations. Ils transforment ainsi des données numériques en conclusions scientifiques concrètes. Cette méthodologie valide les hypothèses par l’expérimentation robotique en laboratoire et ancre les compétences analytiques dans la réalité de l’ingénierie.

Interaction collaborative et travail en groupe

Le robot sert de partenaire collaboratif exigeant qui force les groupes à coordonner les différentes parties d’un programme complexe. La complexité de la programmation d’un humanoïde nécessite une répartition claire des rôles et favorise également la gestion de projet et le partage des tâches. Le GR-3 exige une communication technique rigoureuse, car il n’interprète pas les ambiguïtés humaines.

Par conséquent, les erreurs de codage collectif obligent les élèves à s’entendre sur des spécifications précises pour la réussite d’un projet de mouvement complexe. Le robot peut également simuler des scénarios d’interaction. Il demande, par exemple, aux élèves de développer des scripts de réponse émotionnelle pour des situations données.

Le travail en équipe autour d’un objet physique engageant augmente la créativité dans la recherche de solutions logicielles innovantes. Les élèves apprennent à traduire des idées abstraites en commandes exécutables pour renforcer la clarté et la précision de leur communication technique.

La résolution de problèmes est stimulée par la nécessité d’adapter le robot à des contraintes physiques et à des environnements réels. Avec un pivot technique neutre, le robot encourage une participation équitable et la responsabilisation des membres de l’équipe.

Suivi personnalisé des progrès des élèves

Le LLM intégré du robot peut fournir un retour immédiat et personnalisé aux étudiants sur leurs tentatives de programmation ou leurs questions théoriques. Le système de gestion de l’attention du robot analyse dynamiquement les entrées sensorielles pour des réponses fluides. Cette gestion de l’attention peut être utilisée pour évaluer l’engagement de l’élève. Elle adapte donc le contenu et la difficulté du scénario.

Le robot ajuste ainsi la complexité des tâches en fonction du niveau d’apprentissage ou de l’engagement observé avec un accompagnement sur mesure. Le système génère des journaux d’activité détaillés, puis enregistre les temps de debugging et les types d’erreurs récurrentes commises par chaque apprenant.

Les enseignants accèdent à ces métriques d’engagement et d’erreur pour identifier rapidement les concepts qui posent problème à la classe. Ces données factuelles laissent affiner les méthodes didactiques et basculent vers une pédagogie différenciée et ciblée.

Le suivi individualisé soutient les élèves ayant des besoins spécifiques, avec un compagnon robotique patient et non jugeant. De plus, l’utilisation de la télémétrie robotique permet d’évaluer non seulement le résultat final d’un projet, mais aussi la qualité du processus d’apprentissage technique.

