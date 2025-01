Half-Life 3 : le jeu de légende enfin en développement ? Ce tweet relance les spéculations !

Hey hey hey, on a de nouveaux éléments sur Half-Life 3. Et oui, même après de nombreux faux espoirs, pas question de lâcher l’affaire. Après tout, qui sait, cette fois c’est peut-être la bonne.

Depuis la sortie de Half-Life 2 en 2004, Valve a gardé le silence sur une éventuelle suite. Les fans, eux, n’ont jamais cessé de fouiller les moindres indices, mais la firme est passée maître dans l’art du teasing et des fausses pistes.

Le jeudi 2 janvier 2025, par contre, un tweet a ébranlé la sphère des fans de jeux vidéo. Half-Life 3 est peut-être enfin en chemin…

Une infime lueur d’espoir pour Half-Life 3

Michael Shapiro, le doubleur emblématique de G-Man dans la série Half-Life, a publié une vidéo, insinuant une surprise pour 2025.

« Une autre année déjà. C’est bon de voir et d’entendre autant d’entre vous. Que le prochain quart de siècle nous réserve autant de surprises que le premier du millénaire. Mais le temps est fluide comme la musique. À bientôt pour la nouvelle année ! » révèle-t-il dans la vidéo en utilisant la voix de G-Man.

Ajoutez à cela les hashtags #Valve, #Halflife, #Gman et #2025.

La vidéo a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Avec plus de 28 000 mentions « J’aime » et des milliers de partages, l’effervescence est palpable.

Sans parler des commentaires qui regorgent de fans criant : « Cette fois, c’est la bonne ! » Mais attention, ne vous emballez pas trop vite. On a déjà eu droit à de nombreuses fausses alertes autour de Half-Life 3.

Cela dit, cette fois, les indices semblent un peu plus concrets qu’un simple rêve éveillé.

Qu’est-ce qu’on a pour justifier nos théories ?

D’habitude, Shapiro est très discret sur les réseaux sociaux. Une vidéo comme celle-ci (où il incarne un personnage) est alors pour le moins surprenante. Ce genre de publication est carrément une provocation ou le signe que quelque chose est mijoté dans l’ombre, non ?

Autre indice. Natasha Chandel, une autre voix bien connue dans le doublage, avait évoqué il y a six mois un certain Project White Sands dans un post aujourd’hui effacé.

Ce projet, non annoncé par Valve, reste encore une énigme. Ce qui nous intéresse, en revanche, c’est que White Sands renvoie à un lieu réel au Nouveau-Mexique, connu à la fois comme parc national et site de tests de missiles, situé non loin des environnements emblématiques du premier Half-Life.

Il se pourrait qu’il s’agit d’une simple coïncidence, n’empêche que la théorie soit recevable.

En passant, le 30e anniversaire du premier Half-Life approche à grands pas, en 2028 ! Et si Valve profitait de cette occasion pour dévoiler un nouveau projet (Half-Life 3, du moins), avec une sortie qui coïnciderait parfaitement avec l’anniversaire ?

Les fans en rêvent, mais perso, j’espère plutôt que l’attente sera plus courte.

Et vous, quelles sont vos théories ? Lâchez-les dans les commentaires !

