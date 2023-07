Zuckerberg cache le visage de ses enfants sur les réseaux, et vous ?

En publiant des photos sur les réseaux sociaux, les célébrités ont l’habitude de cacher le visage de leurs enfants. Mark Zuckerberg ne déroge pas à la règle. Si les raisons paraissent évidentes pour les personnages publics, les personnes anonymes devraient-elles également adopter cette habitude ?

Pourquoi Zuckerberg cache le visage de ses enfants sur les réseaux sociaux

Les célébrités, dont Zuckerberg, ne veulent pas que leurs enfants fassent la Une des tabloïds ou fassent le tour des réseaux pour une raison ou une autre. Raison pour laquelle elles cachent leur visage sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de préserver leur vie privée et de bénéficier d’un minimum de confidentialité.

Cacher le visage des enfants relève également d’une question de sécurité. Cette discrétion les préserve entre autres d’un potentiel vol d’identité ou plus rarement du harcèlement, expliquent les experts. L’exposition « augmente le risque de choses comme l’intimidation et le harcèlement ou, bien que rares, même les prédateurs », souligne Pamela Rutledge, directrice de l’organisme de recherche Media Psychology Research Center.

Any time a [child's] picture is shared, digitally, on social med, you should assume it can get out of your control." – Leah Plunkett, author of Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online @ShakeUpLearning https://t.co/1r81AuquSD — Jasna Aliefendic (@Jasna_A) April 12, 2022

Pour Leah Plunkett, la non-exposition des enfants sur les réseaux sociaux contribue à leur bien-être et permet de préserver leur intégrité dans leur vie actuelle et future. Vous leur évitez en effet des situations sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle. Plunkett est auteure du livre SHARENTHOOD: Why We Should Think Before We Talk About Our Kids Online (sorti en 2019) et avocate spécialisée dans le droit à la vie privée des enfants et des familles.

Plunkett met également les parents en garde contre l’IA et son développement fulgurant. Des personnes mal intentionnées peuvent récupérer l’image puis le réutiliser avec modification via l’IA. Il y a aussi la récupération des données disponibles sur Internet (dont des photos) par les algorithmes, à des fins d’apprentissage automatique pour l’intelligence artificielle.

Cacher le visage des enfants sur les réseaux : quelle est votre position ?

Cette question ne s’adresse pas uniquement aux parents. Elle s’adresse aussi aux proches et toutes autres personnes susceptibles de publier des photos sur les réseaux. En tout cas, les experts recommandent toujours de réfléchir à deux fois avant toute publication. Si ce ne sont pas vos enfants, prenez toujours le temps de demander au moins l’autorisation aux parents.

En cas de publication, il faut prendre le temps d’appliquer les paramètres de confidentialité sur toutes les photos impliquant des enfants. L’image restera ainsi dans un cadre privé. En parallèle, vous pouvez également limiter les personnes autorisées à publier sur votre compte, donc à commenter/liker les photos.

Quoi qu’il en soit, considérez tout ce que vous publiez sur Internet comme public. Les experts du numérique et les personnes chargées de la protection des enfants en ligne (comme les avocats) ne cesseront jamais de le répéter.

Les risques sont réels. À vous de voir maintenant si, comme Mark Zuckerberg, vous allez cacher le visage de vos enfants sur les réseaux ou non. Porter leur photo n’est pas dangereux en soi, à condition de rester prudent. Publiez des photos vu de dos par exemple, où avec un visage de profil complètement caché par les cheveux. Le choix vous appartient, mais la prudence reste de mise.