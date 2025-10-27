Halloween pCloud Encryption à vie : vos secrets sous scellés pour toujours (-50 % jusqu’au 29 octobre)

Dans l’ombre d’Halloween, les secrets numériques cherchent un refuge sûr. Avec Halloween pCloud Encryption à Vie, vos fichiers se parent d’un voile de protection invisible : un chiffrement inviolable, forgé pour durer éternellement. Trois nuits seulement pour transformer votre cloud en sanctuaire, avant que le sort ne se dissipe.

Cette année, Halloween ne se limite pas aux citrouilles et aux frissons. Elle devient le moment parfait pour enfermer vos données dans un coffre que vous êtes le seul à pouvoir ouvrir. Du 27 au 29 octobre, pCloud Encryption à vie est disponible à €115 (au lieu de €229). Une belle réduction de 50 % pour protéger vos fichiers à jamais.

Grâce à ce chiffrement côté client, vos données ne quittent jamais votre appareil sans être transformées. Vous seul détenez la clé et même pCloud n’y a pas accès. Trois jours pour transformer votre espace cloud en un sanctuaire numérique, à l’abri de toute intrusion. Mais lorsque le sortilège expirera, le prix redeviendra poussière.

pCloud Encryption : là où la magie rencontre la cryptographie

pCloud Encryption, c’est plus qu’un simple bouclier. C’est une forteresse invisible, bâtie autour de vos fichiers. Chaque document est chiffré directement sur votre appareil avant même d’être envoyé dans le cloud. Ce procédé, appelé chiffrement côté client, garantit que vous êtes le seul à posséder la clé (le Crypto Pass).

Même pCloud ne peut entrevoir vos données : sa politique de zéro connaissance est une promesse gravée dans le code. Derrière cette simplicité se cache une technologie d’orfèvre, à la fois puissante et élégante :

AES 256-bit & RSA 4096-bit : le niveau de sécurité des institutions les plus sensibles

Zéro connaissance : ni pCloud, ni personne ne peut lire vos fichiers

Chiffrement côté client : la transformation commence sur votre appareil

Protection multi-appareils : vos fichiers chiffrés, partout avec vous

Simplicité d’utilisation : une interface claire, intuitive, sans jargon

Souveraineté européenne : vos données restent sous juridiction européenne

Avec pCloud Encryption, la magie opère sans effort : un clic, et vos fichiers disparaissent derrière un mur invisible, impénétrable, connu de vous seul.

Votre coffre-fort numérique scellé à jamais

Avec pCloud Encryption à vie, vous ne souscrivez pas à un abonnement. Vous investissez dans la tranquillité. Une fois activé, le chiffrement reste le vôtre pour toujours sans renouvellement, sans condition. Ce bouclier permanent vous offre une chose rare : la sérénité numérique. Aucune dépendance à un service, aucune crainte de fuite ou de piratage. Seulement la certitude que vos souvenirs, vos créations, vos données professionnelles dorment à l’abri, à l’écart du tumulte numérique.

Vos fichiers deviennent des secrets scellés, protégés par un sort discret et indéfectible. Même le plus curieux des esprits ne trouvera jamais la clé. C’est une promesse de contrôle total, de confidentialité durable et d’une liberté chiffrée à jamais.

Halloween pCloud Encryption à vie : le sort s’efface le 29 octobre

L’offre ne dure que du 27 au 29 octobre. Trois jours pour transformer votre protection numérique avant que le sortilège ne s’éteigne. Une fois la date passée, le prix reprendra sa forme d’origine et l’occasion se dissipera dans la nuit. Saisissez votre pCloud Encryption à vie à €115 (au lieu de €229) et gardez vos secrets là où ils doivent être : entre vos mains.

