pCloud anniversaire : protégez vos fichiers avec 20 Go gratuits à vie

pCloud fête ses 12 ans et vous invite à rejoindre son cloud sécurisé avec 20 Go gratuits à vie pour tout nouvel utilisateur. Mais dépêchez-vous : cette promo pCloud anniversaire est valable du 8 au 22 septembre 2025 seulement. Plus qu’un cloud, c’est un espace sûr pour vos fichiers, accessible partout et pour toujours.

Avec 22 millions d’utilisateurs dans 134 pays, pCloud s’impose comme la référence du cloud sécurisé : zéro faille, stockage fiable à la suisse, performance et tranquillité garanties. Et pour célébrer ses 12 ans, le cloud privé lance une offre exceptionnelle : 20 Go gratuits à vie pour tout nouvel utilisateur. Mais attention, du 8 au 22 septembre seulement.

Une fenêtre limitée pour découvrir un cloud puissant, fiable et totalement sécurisé, sans abonnement récurrent, et investir une fois pour toutes dans la protection de vos fichiers.

pCloud : vos fichiers sous haute surveillance… 20 Go gratuits à vie

Vos fichiers sont partout et nulle part à la fois. Chaque photo de vacances, chaque document de travail, chaque vidéo que vous tenez à cœur se perd dans le chaos numérique. Cette rentrée, pCloud ne fait pas dans la demi-mesure : pour ses 12 ans, il offre 20 Go gratuits à vie, mais seulement pour les plus rapides.

Avec le service suisse, tout est enfin sous contrôle. Vos fichiers sont centralisés, sécurisés, accessibles en un clic, où que vous soyez. Chiffrement de niveau suisse, serveurs redondants, accès multi-appareils… Tout est pensé pour que vous puissiez respirer. Le lecteur multimédia intégré transforme vos vidéos et vos musiques en expérience immédiate, sans téléchargement ni perte de qualité. Vous êtes maître de vos souvenirs, de vos projets et de votre quotidien numérique.

Cette offre est bien plus qu’un simple cadeau : c’est un ticket pour reprendre le pouvoir sur vos données. Sauvegardez vos documents professionnels sans effort, accédez instantanément à vos photos de famille, regardez vos vidéos favorites à tout moment. Tout est sous votre contrôle. Et le suspense est constant : ces 20 Go gratuits à vie ne dureront que quelques jours. Chaque instant compte pour rejoindre pCloud avant que cette chance ne disparaisse.

Transformez vos fichiers en alliés

pCloud ne se contente pas de stocker vos fichiers. Avec pCloud Drive, vos fichiers deviennent visibles comme sur votre ordinateur, mais restent protégés et synchronisés dans le cloud. Vous accédez immédiatement à tout, et le chaos numérique devient un lointain souvenir.

Avec pCloud Backup, vos documents sont sauvegardés automatiquement avec un historique de 30 jours, permettant de restaurer tout fichier perdu ou supprimé par erreur. Travailler, créer et partager devient simple et sans stress.

Le lecteur multimédia intégré vous permet de regarder, écouter et explorer vos fichiers instantanément, partout, sur n’importe quel appareil. Et grâce aux liens protégés et aux dossiers collaboratifs, partager ou collaborer devient un jeu d’enfant, pour le travail, l’école ou la famille.

Ces 20 Go gratuits à vie sont la meilleure façon de découvrir la puissance de pCloud : centralisation, sécurité, lecture instantanée et partage simplifié. Vos fichiers ne seront plus jamais hors de contrôle, et votre vie numérique devient fluide, organisée et maîtrisée.

Pcloud anniversaire : passez à l’action maintenant

L’offre 20 Go gratuits à vie disparaît le 22 septembre 2025. Ne laissez pas vos fichiers dispersés ou vulnérables. Rejoignez pCloud dès aujourd’hui et sécurisez votre monde numérique pour toujours.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.