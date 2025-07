Profitez de la promo pCloud fête nationale : jusqu’à -70 % sur stockage cloud à vie avec Pass Premium inclus !

Trop de gens attendent le pire pour agir. Grâce à la pCloud promo fête nationale, vous pouvez sécuriser votre vie numérique aujourd’hui avec jusqu’à – 70 % de réduction. Sauvegarde à vie, Pass Premium inclus, sécurité suisse… Simple, fiable, définitif. L’offre est valable du 2 au 15 juillet.

On se dit toujours qu’on s’en occupera plus tard : sauvegarder ce dossier, changer ce mot de passe, organiser ses fichiers… Et puis un jour, l’irréparable arrive. Un disque dur qui claque. Un compte piraté. Ce qu’on voulait protéger à tout jamais s’efface en quelques secondes. Il faut l’admettre : dans un monde 100 % numérique, ne rien sécuriser, c’est jouer avec le feu.

Pour la Fête Nationale, les plans Lifetime bénéficient d’une remise jusqu’à 70 % et incluent gratuitement pCloud Pass Premium, votre nouveau rempart contre l’oubli et le piratage.

1 To à 199 € au lieu de 674 €

2 To à 279 € au lieu de 838 €

10 To à 799 € au lieu de 2129 €

Offre valable du 2 au 15 juillet uniquement !

Et si la vraie liberté, c’était d’avoir l’esprit tranquille ?

On a tous connu ce moment de panique : un fichier introuvable, une photo disparue, un mot de passe envolé. Dans notre quotidien numérique, ces pertes ne sont plus de simples incidents, elles deviennent très personnelles. C’est un morceau de nous qui s’efface. C’est là que pCloud intervient, avec une solution conçue pour éviter que cela n’arrive.

Ce service suisse de stockage cloud privé mise sur la stabilité, la simplicité et la sécurité. Que vous soyez sur Windows, MacOS ou Linux, pCloud Drive fonctionne comme un disque dur virtuel qui étend l’espace de votre ordinateur. Accédez à tous vos fichiers sans les stocker physiquement. Tout est fluide, synchronisé en temps réel, accessible en un clic.

Sur smartphone, tout est pensé pour être naturel et efficace. Avec le téléversement automatique, vos photos et vidéos sont sauvegardées dans le cloud dès leur prise. Résultat : plus d’espace libéré, et surtout, aucune donnée laissée au hasard.

Pour vos dossiers sensibles ou irremplaçables ? pCloud Backup s’en occupe. Il crée en arrière-plan des copies de sauvegarde de vos documents clés. Discret, mais vital.

Côté partage, tout est pensé pour vous laisser le contrôle. Liens protégés, invitations privées, options de collaboration sur-mesure… Vous choisissez ce que vous partagez et avec qui.

Enfin, le lecteur multimédia intégré ajoute une touche de confort bienvenue. Musiques, vidéos, playlists : tout est accessible depuis votre compte, sans téléchargement, en streaming fluide.

pCloud Pass Premium : un cerveau numérique pour tous vos mots de passe

Quand tout va bien, on n’y pense pas. Mais le jour où vous perdez l’accès à un compte critique, c’est la panique. Avec pCloud Pass Premium, plus besoin de mémoriser ou de réinitialiser vos accès. Ce gestionnaire les enregistre, les chiffre, et les synchronise sur tous vos appareils.

Une connexion ? Un clic. Un formulaire ? Rempli en une seconde. Et pour éviter les failles, il génère des mots de passe ultra-sécurisés que vous n’aurez même pas besoin de retenir. Le tout, dans un environnement suisse sécurisé, sans abonnement et sans complication.

En bref : un seul outil pour ne plus jamais perdre un accès important. Le must ? Il est inclus dans votre offre pCloud Lifetime.

Promo pCloud fête nationale : arrêtez de risquer vos données

Vos fichiers et mots de passe méritent mieux. Jusqu’au 15 juillet, profitez de jusqu’à 70 % de remise sur pCloud Lifetime + Pass Premium. Paiement unique, zéro abonnement, sécurité suisse. Vous hésitez ? Le temps presse. La protection durable, c’est maintenant ou jamais.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.