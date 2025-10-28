Have I Been Pwned : utilise vite ce site pour voir si ton Gmail est piraté

Have I Been Pwned se positionne comme une arme simple mais importante pour protéger les informations personnelles. L’essayer en vaut-il la peine ?

Le piratage du mail n’est rien, sauf si c’est arrivé à soi-même. Bien sûr, on entend souvent parler de fuites de données ou de hacks spectaculaires. Pourtant, tant que votre Gmail reste intact, l’angoisse reste abstraite. Jusqu’au jour où vos mots de passe volés et vos informations personnelles exposées vous font plonger dans le cauchemar numérique. Heureusement, Have I Been Pwned est là pour vérifier si votre adresse mail a été compromise lors d’une fuite de données.

Have I Been Pwned : l’outil indispensable pour savoir si vous êtes piraté

Non, Have I Been Pwned n’est pas une nouvelle technologie futuriste. Le site a été lancé en 2013 par Troy Hunt, expert australien en cybersécurité. Le but est de donner à chacun la possibilité de savoir si ses données ont été volées.

Alors, peut-on faire confiance au site ? Des milliards de personnes l’ont déjà fait. Car aujourd’hui, il recense plus de 15 milliards de comptes compromis et est consulté environ 150 000 fois par jour.

En plus, avec Have I Been Pwned, il n’y a aucune crainte en matière de sécurité. Parce que le site ne stocke pas les informations saisies. Il se base uniquement sur des données déjà exposées publiquement ou issues de sources fiables, comme le FBI.

Comme le rappelle Troy Hunt : « ces données sont déjà dans la nature, on ne peut pas les faire disparaître, alors autant en informer les personnes concernées. »

Quelques clics pour vérifier

Pour vérifier que votre compte gmail a été piraté, rendez-vous sur haveibeenpwned.com. Puis saisissez votre adresse Gmail dans le champ de recherche et cliquez sur le bouton « pwned ? ».

Vous avez un écran vert ? C’est que tout va bien. Votre adresse n’a jamais été compromise. Un fond rouge signale, en revanche, que vos informations ont été piratées. Le site vous détaille alors le ou les hacks concernés, la nature des données volées (mots de passe, numéros de téléphone, adresses postales…) et la date de l’incident.

Au-delà de la simple vérification ponctuelle, Have I Been Pwned propose aussi un service d’alerte gratuit. En vous inscrivant, vous êtes ainsi prévenu dès que votre adresse apparaît dans une nouvelle fuite.

Et si vous découvrez que vos données ont été piratées ? Changer immédiatement vos mots de passe doit être votre premier réflexe. Optez plutôt pour des combinaisons uniques et complexes pour chaque compte.

L’authentification à deux facteurs devient également indispensable. Enfin, surveillez vos comptes bancaires et vos mails pendant plusieurs semaines. Cela vous permet de détecter toute activité suspecte et d’éviter les pièges classiques du phishing.

