IBM abandonne la Chine, un coup dur pour les géants technologiques américains

IBM, l'un des titans de la tech américaine, a annoncé son retrait progressif de la Chine. Cette décision intervient alors que les relations entre Washington et Pékin continuent de se détériorer.

Le retrait d'IBM met en lumière les conséquences des tensions économiques croissantes entre les deux superpuissances. La Chine, quant à elle, redouble d'efforts pour atteindre son autosuffisance technologique.

Les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine poussent les entreprises américaines à repenser leur présence sur le marché chinois. IBM, autrefois solidement implanté dans le pays, doit maintenant faire face à la concurrence accrue des entreprises chinoises. Cette pression locale oblige IBM à fermer son département de recherche et développement en Chine et cela a mis en péril environ 1 000 emplois.

La stratégie de la Chine pour l'autosuffisance technologique

La décision de retrait d'IBM s'inscrit dans un contexte où la Chine intensifie ses efforts pour réduire sa dépendance à l'égard de la technologie occidentale. Le gouvernement chinois a incité ses entreprises nationales à surpasser les géants américains et à dominer le marché local. Cette stratégie s'inscrit dans un plan plus vaste visant à renforcer la souveraineté technologique de la Chine.

Les pressions sur IBM ne sont pas nouvelles. Selon Jack Hergenrother, directeur général d'IBM, la société fait face à une concurrence croissante en Chine depuis plusieurs années. Les entreprises technologiques chinoises, soutenues par leur gouvernement, ont réussi à réduire la domination des entreprises américaines dans le secteur technologique local. Par conséquent, IBM pourrait délocaliser ses activités de recherche vers d'autres pays.

IBM a ressenti l'impact de cette concurrence locale sur ses revenus. Selon le rapport annuel 2023 de l'entreprise, ses revenus en Chine ont chuté de 19,6 % l'année dernière. Cette baisse reflète les difficultés croissantes rencontrées par les entreprises américaines à opérer dans un environnement économique de plus en plus hostile.

Réponse d'IBM : un repositionnement stratégique

Malgré ces difficultés, IBM reste optimiste. Dans un communiqué adressé à Axios, un porte-parole de la société a déclaré que ces changements n'affecteraient pas la capacité d'IBM à soutenir ses clients dans la région de la Grande Chine. IBM adapte ses opérations pour mieux servir ses clients tout en explorant d'autres marchés pour ses activités de recherche.

IBM n'est pas la seule entreprise américaine à reconsidérer ses opérations en Chine. En mai, Microsoft a annoncé qu'elle réduirait ses activités liées au cloud computing et à l'IA en Chine. L'entreprise a demandé à des centaines d'employés de déménager dans d'autres pays, illustrant ainsi un mouvement plus large des entreprises américaines vers d'autres marchés.

Les entreprises technologiques ne sont pas les seules à se retirer de Chine. Selon le New York Times, de nombreuses sociétés de capital-risque américaines ont également commencé à réduire leurs investissements dans les start-ups chinoises. Cette tendance souligne la réévaluation globale des relations économiques entre les États-Unis et la Chine.

Le retrait progressif d'IBM de la Chine marque un tournant important dans les relations économiques entre les deux pays. La Chine poursuit ses efforts pour atteindre l'autosuffisance technologique. De ce fait, les entreprises américaines devront repenser leur stratégie globale. Le futur des relations économiques entre les États-Unis et la Chine reste incertain. Mais une chose est claire : le paysage technologique mondial est en pleine transformation.

