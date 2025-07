Il arnaque tout le gouvernement avec l’IA, en toute tranquillité

Depuis plusieurs semaines, des hauts responsables américains reçoivent des appels et messages troublants. Qui est à l’autre bout du fil ? Un certain Marco Rubio… ou plutôt sa copie vocale.

En effet, il ne s’agit pas du véritable Rubio, secrétaire d’État américain. Selon une enquête du Washington Post, un individu non identifié utiliserait un logiciel d’IA pour imiter sa voix et son style de communication.

D’après le rapport, cet usurpateur particulièrement bien équipé aurait pris contact avec au moins trois ministres des Affaires étrangères, un gouverneur et un élu du Congrès.

Qui ose arnaquer le gouvernement américain ?

Les échanges ont débuté à la mi-juin et principalement via l’application de messagerie chiffrée Signal. Tout a l’air crédible : messages vocaux, textos, etc. L’adresse d’expéditeur est même sous le nom de « Marco.Rubio@state.gov » pour donner l’illusion d’une vraie communication officielle.

Jusqu’à présent, l’escroc derrière cette opération multiplie les messages et les appels. Il ne cesse d’inviter ses interlocuteurs à continuer la discussion sur Signal. Quel est son but ?

Eh bien, un câble interne du Département d’État, auquel le Washington Post a eu accès, l’a expliqué. Apparemment, cette campagne s’inscrit dans une stratégie d’ingénierie sociale visant à obtenir l’accès à des données sensibles ou à infiltrer des comptes gouvernementaux.

Pourtant, ni le Département d’État ni le FBI ne sont, à ce jour, parvenus à identifier l’auteur de ces appels. Pire, ce n’est la seule tentative d’usurpation d’identité qui cible les plus hauts échelons de l’administration américaine.

Toujours selon le même câble, d’autres opérations malveillantes similaires sont aussi menées notamment par courriel. Sans parler de celles qui ont déjà eu lieu précédemment.

Le FBI a ainsi lancé une alerte concernant l’émergence d’« acteurs malveillants » se faisant passer pour des responsables de l’État.

