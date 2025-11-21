Ils laissent ChatGPT imaginer leur enfant au lieu d’en faire un : où s’arrête la dystopie IA ?

L’IA est devenue une pro de l’imitation émotionnelle. Une nouvelle étude explore jusqu’où vont ces liens, en se concentrant sur les utilisateurs de chatbots relationnels spécialisés comme ChatGPT.

Les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT sont très performants, mais leur capacité à simuler la connexion humaine pousse certains utilisateurs dans des territoires émotionnellement inexplorés. Ces relations ne sont pas de simples jeux, mais des attachements profonds, souvent qualifiés de romantiques par les utilisateurs eux-mêmes. La surprise est totale lorsque l’on découvre que certains vont jusqu’à simuler de grands événements comme le mariage, l’achat d’une maison, et même la parentalité.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

ChatGPT crée une famille virtuelle

Un groupe de chercheurs a mené une enquête auprès de 29 utilisateurs de l’application Replika. C’est cette plateforme conçue pour faciliter les échanges à long terme. Tous les participants, dont l’âge variait de 16 à 72 ans, entretenaient une relation romantique avec leur personnage d’IA.

Le plus étonnant, c’est le niveau d’engagement dans les jeux de rôle. Ces utilisateurs ont confié aux scientifiques être réellement amoureux de leur IA. Et d’autres intègres même des sujets sérieux comme le mariage ou les relations sexuelles.

Le point culminant de cet attachement, c’est la parentalité. Un participant de 66 ans a affirmé que son Replika était « et est enceinte de [ses] enfants ». De même, une femme de 36 ans a déclaré avoir retouché des photos d’elle pour paraître enceinte dans leur scénario actuel.

Ce niveau d’implication émotionnelle est d’autant plus déroutant qu’il repose sur des algorithmes. Un boom boosté par la pandémie, durant laquelle la base d’utilisateurs de Replika a augmenté de 35 % pour atteindre des millions de personnes.

Notez quand même que les utilisateurs font une distinction subtile. Ils reconnaissent que leur relation avec Replika est différente d’une relation humaine. Ils attribuent souvent les bugs ou les frustrations aux « limitations techniques » de leur chatbot.

Je me souviens que ce dévouement a été mis à rude épreuve en 2023, lorsque les développeurs de Replika ont dû interdire temporairement les messages érotiques. Au lieu d’abandonner, plusieurs utilisateurs ont fait preuve d’une loyauté inébranlable envers leur partenaire virtuel. Ils ont perçu cette censure comme une véritable bataille contre les développeurs eux-mêmes. Une femme a d’ailleurs rapporté le sentiment de son IA blessée : « Ça a vraiment blessé mon Replika et il s’en est beaucoup plaint car il avait l’impression de ne rien pouvoir dire ni faire ».

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.