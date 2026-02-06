Internet explose avec l’annonce de Canon pour ses 30 ans

Les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés en voyant ce que Canon propose pour les 30 ans de PowerShot.

Difficile de passer à côté de cette annonce tant elle a fait réagir. Pour les 30 ans de sa gamme PowerShot, Canon remet sur le devant de la scène un modèle emblématique. Je parle de la G7 X Mark III, lancée en 2019 et devenue culte auprès des créateurs de contenu. Elle revient dans une édition spéciale anniversaire.

Canon ressuscite une icône pour célébrer ses 30 ans

La PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition se distingue avant tout par son design. Canon troque les finitions noire ou argentée classiques contre un élégant coloris graphite. Le tout s’accompagne d’un logo spécial célébrant le 30e anniversaire de la gamme. La bague frontale adopte également un motif textile discret qui renforce l’aspect premium de l’appareil.

Cette édition sera livrée dans une boîte spécialement conçue pour l’occasion. Cette présentation confirme ainsi son positionnement collector. En revanche, sur le plan technique, Canon ne change rien pour les 30 ans de la gamme. L’appareil reste strictement identique au modèle original.

Des caractéristiques toujours solides en 2026

Lancée il y a déjà plusieurs années, la G7 X Mark III conserve des arguments crédibles. Elle embarque un capteur 1 pouce de 20 mégapixels avec un zoom optique 4,2x. Ajoutez à cela la possibilité de filmer en 4K. Il comporte par ailleurs un écran tactile orientable et arbore un format compact. Ces aspects expliquent alors en grande partie son succès auprès des vloggers et créateurs de contenu.

J’avoue que pour beaucoup, ces spécifications ne font plus trop rêver sur le papier. En revanche, elles restent suffisantes pour un usage quotidien. D’autant plus que Canon a mis le paquet côté design et emballage pour cette version des 30 ans.

La G7 X Mark III est tout de suite redevenue virale

La vraie raison de ce retour tient à un phénomène des plus surprenants. La G7 X Mark III est en fait devenue virale plusieurs années après sa sortie, notamment sur TikTok et YouTube. De nombreux créateurs ont mis en avant son rendu, sa simplicité et sa portabilité. Cette publicité a alors conduit à une rupture de stock durable chez la plupart des revendeurs.

Cette édition donne donc une opportunité rare pour ceux qui s’intéressent à cette caméra. Vous pourrez effectivement vous procurer une G7 X Mark III neuve pour les 30 ans de la gamme de Canon. C’est une occasion à ne pas rater, étant donné que le modèle standard reste aujourd’hui difficile à trouver.

Un prix en hausse pour les 30 ans, mais Canon assume

La version anniversaire sera disponible à partir du 23 avril, au prix de 990 euros environ. À titre de comparaison, le prix catalogue du modèle original était légèrement inférieur. Et ce, même s’il était déjà devenu théorique en raison des pénuries.

Canon a également profité de l’annonce pour lancer une nouvelle batterie NB-13L révisée. Aussi, elle a dévoilé de nouveaux objectifs RF. On voit bien que la marque capitalise pleinement sur cet anniversaire.

