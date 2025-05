InventWood : la startup qui veut rendre le bois plus solide que l’acier

Dans un premier temps, le bois d’InventWood ornera les façades et les toitures. À terme, ce matériau servira de poutres au charme authentique.

InventWood, une entreprise issue de l’Université du Maryland, prépare la production à grande échelle d’un bois solide. Nommée Superwood, sa résistance dépasse celle de l’acier, avec un démarrage prévu pour l’été 2025.

Le super bois, de l’Université du Maryland à InventWood

L’origine du Superwood remonte à 2018. Liangbing Hu, professeur à l’Université du Maryland, a présenté un bois solide capable de rivaliser avec l’acier.

Cette découverte, initialement confinée au laboratoire, a suscité un vif intérêt. Hu a ensuite optimisé le processus de fabrication, réduisant le temps de production de plusieurs jours à quelques heures.

Cette prouesse de laboratoire a suscité un vif intérêt. Le chercheur a ensuite cédé la licence à InventWood, dirigée par Alex Lau, lui octroyant une permission à une phase de commercialisation.

Pour financer ce projet de super bois, InventWood a réuni 15 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Une mobilisation conduite par la Fondation Grantham, avec la participation de Baruch Future Ventures, Builders VC et Muus Climate Partners.

Ces fonds permettront la mise en service d’une usine pilote, de taille modeste, prévue pour commencer la production cet été. Ce sera une première étape vers une production à plus grande échelle.

​​Une finition plus vraie que nature

Le Superwood est fabriqué à partir de bois ordinaire, composé principalement de cellulose et de lignine.

Un traitement chimique, utilisant des substances issues de l’industrie alimentaire, modifie sa structure moléculaire.

Une compression renforce ensuite les liaisons hydrogène entre les nanocristaux de cellulose. « Le nanocristal de cellulose est en réalité plus résistant qu’une fibre de carbone », a déclaré Lau.

Ce processus densifie le matériau jusqu’à quatre fois et augmente sa résistance jusqu’à dix fois grâce aux interactions moléculaires.

Le bois ainsi traité de InventWood présente des couleurs naturelles concentrées, comme le noyer ou l’ipé, sans teinture. « On obtient un résultat qui ressemble à ces bois durs tropicaux plus riches », a déclaré Lau.

Pour des constructions plus écologiques

Les premières applications du Superwood se concentreront sur des revêtements de façade, les toitures ou les terrasses, destinés aux bâtiments commerciaux et résidentiels. À plus long terme, InventWood envisage de produire des poutres structurelles à partir de copeaux de bois, pour des applications dans la construction de bâtiments.

Ce projet vise à répondre aux enjeux environnementaux de la construction, où béton et acier génèrent 90 % de l’empreinte carbone des bâtiments. Le Superwood affiche une résistance à la traction 50 % supérieure à celle de l’acier et un rapport résistance/poids dix fois plus élevé.Classé au feu de catégorie A, il résiste également à la pourriture et aux parasites. Ce matériau est imprégné de polymères, convient ainsi à des usages extérieurs.

