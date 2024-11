iPhone 17 : cette rumeur sur l’écran va vous passer l’envie d’acheter l’iPhone 16 !

Vous envisagez de passer à l’iPhone 16 ? Attendez une seconde ! Une rumeur alléchante sur l’iPhone 17 pourrait bien vous convaincre de patienter. Imaginez toute la gamme équipée d’un écran ProMotion à 120 Hz… et soudain, l’iPhone 16 semble moins tentant !

Depuis quelque temps, les rumeurs s’emballent autour de l’iPhone 17. Et la dernière en date pourrait bien influencer le choix des futurs acheteurs d’iPhone. Selon des informations récentes, tous les modèles de l’iPhone 17 pourraient être équipés d’écrans ProMotion à 120 Hz. Ces derniers sont jusque-là réservés aux versions Pro. Cette fonctionnalité met sérieusement en doute l’intérêt de se tourner vers l’iPhone 16. Pourquoi ? Parce que ce type d’écran, en plus de rendre l’affichage hyper fluide, améliore l’expérience utilisateur de manière significative. Alors, faut-il vraiment acheter l’iPhone 16 ?

L’iPhone 16 pourrait-il encore séduire face à l’iPhone 17 côté écran ?

Vous vous demandez sûrement s’il est judicieux de passer au nouvel iPhone 16. Mais attendez ! Les rumeurs qui circulent déjà sur l’iPhone 17 pourraient bien vous faire changer d’avis. Et tout cela tourne autour d’un élément essentiel qui n’est autre que l’écran.

D’après le site coréen ET News, qui cite des sources fiables de l’industrie, l’iPhone 17 pourrait enfin offrir la technologie ProMotion. Celle-ci permet un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sur toute la gamme. Actuellement, seuls les modèles Pro et Pro Max bénéficient de cette fonctionnalité. Tandis que les versions standards restent bloquées à un modeste 60 Hz. Un écran à 120 Hz rend tout plus fluide, plus agréable à l’œil, et même plus réactif lors des jeux ou du défilement des contenus.

Bye bye 60hz iPhones



iPhone 17 series will apparently all have 120hz ProMotion LTPO OLED Displays pic.twitter.com/prlBGUTbyB November 2, 2024

Par ailleurs, les écrans LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), que l’iPhone 17 pourrait intégrer, permettent d’ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l’utilisation. Cela signifie que vous économisez de la batterie lorsque vous consultez des photos. Mais que votre téléphone peut offrir des performances optimales quand vous en avez besoin. Comme pour jouer ou naviguer sur vos apps préférées.

Cette technologie d’écran n’est pas une nouveauté totale, car elle est déjà présente sur les modèles Pro depuis l’iPhone 13. Mais l’ouvrir à toute la gamme iPhone 17, je pense que cela pourrait même donner un sacré coup de vieux à l’iPhone 16.

Apple propose (enfin) cette technologie pour tous ses modèles ?

La plupart des autres fabricants offrent déjà des écrans à 120 Hz sur des modèles bien plus accessibles que l’iPhone Pro. Ainsi, il est temps qu’Apple aligne ses standards. En dotant chaque iPhone 17 de cette fonction, Apple pourrait attirer un public plus large qui hésitait à passer aux modèles Pro, plus coûteux.

Certains diront qu’Apple réservait cette technologie pour motiver l’achat des modèles haut de gamme. Mais si la rumeur se confirme, cela signifie aussi qu’Apple doit trouver d’autres arguments pour différencier les modèles Pro du reste de la gamme l’année prochaine. Peut-être un appareil photo encore plus sophistiqué, ou des améliorations en matière d’IA et de réalité augmentée ?

Alors, qu’allez-vous faire ? Allez-vous vous laisser tenter par l’iPhone 16, ou patienterez-vous pour voir si l’iPhone 17 tiendra toutes ses promesses ? Faites-nous part de votre choix en commentaire !

