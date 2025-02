J’ai demandé à ChatGPT de créer une playlist parfaite pour danser toute la nuit

Alors voilà, une soirée où la danse ne connaît aucune limite, où les pieds ne cessent de frapper le sol, où les tubes s’enchaînent et où la fatigue est un concept totalement obsolète. C’est ce qu’il m’a fallu pour tester un petit truc. C’est de demander à ChatGPT de me concocter la playlist parfaite pour danser et faire la fête jusqu’à l’aube. Parce qu’après tout, même les IA ont une bonne oreille, non ?

Hier soir, j’ai eu une idée lumineuse… enfin, ChatGPT m’a soufflé une idée géniale. Pourquoi ne pas lui demander de créer la playlist ultime pour une nuit de danse effrénée ? Après tout, il connaît des milliers de morceaux et peut analyser les tendances. Alors, j’ai lancé ma requête, et en quelques secondes, ChatGPT m’a présenté une playlist calibrée pour transformer mon salon en véritable dancefloor. Voici ce qu’il m’a proposé…

ChatGPT démarre en trombe

Dès le départ, ChatGPT m’a assuré que le secret d’une bonne playlist pour danser était de capter l’énergie dès la première chanson. Pour ça, il m’a conseillé « Uptown Funk » de Mark Ronson ft. Bruno Mars. Et franchement, je pense qu’il avait raison, car ce morceau est une bombe d’énergie.

Ensuite, ChatGPT m’a suggéré « Levitating » de Dua Lipa, expliquant que ce titre était « un savant mélange de pop et de disco moderne qui garantit une piste de danse en feu ». J’ai suivi son conseil, et dès les premières notes, mes pieds ont commencé à bouger tout seuls.

Par ailleurs, « pour une soirée réussie, il faut des morceaux intemporels que tout le monde connaît », m’a expliqué ChatGPT. Il a donc ajouté à la liste « Dancing Queen » d’ABBA et « Stayin’ Alive » des Bee Gees.

« Ces titres sont parfaits pour réveiller l’instinct disco qui sommeille en toi », m’a-t-il assuré. Je me suis même retrouvé à imiter les pas de John Travolta… avec plus ou moins de succès !

Mais ChatGPT m’a également proposé « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston, précisant que « c’est l’un des morceaux les plus irrésistibles pour chanter et danser en même temps ».

Une playlist de danse remplie d’énergie made in IA

Pour garder le rythme, ChatGPT m’a suggéré des titres conçus pour ne jamais ralentir l’ambiance. Parmi ses recommandations, « Can’t Stop the Feeling » de Justin Timberlake, qu’il a décrit comme « une explosion de bonne humeur en format musical ».

Le chatbot a aussi proposé « Happy » de Pharrell Williams, « parfait pour maintenir un sourire scotché sur tous les visages ». Et « 24K Magic » de Bruno Mars, car selon l’IA « le funk moderne est un excellent carburant pour la danse ».

Alors que je commençais à fatiguer, ChatGPT m’a réservé une ultime montée d’adrénaline. « Si tu veux finir en apothéose, il te faut ‘One More Time’ de Daft Punk », m’a-t-il dit.

« Ce morceau est conçu pour donner l’impression que la fête ne finit jamais », m’a-t-il précisé. Et je dois admettre qu’il a eu le dernier mot, j’ai dansé jusqu’à ce que mes jambes me lâchent.

Alors, ChatGPT est-il un bon DJ ?

Non seulement ChatGPT a su me proposer une playlist efficace, mais en plus, il m’a expliqué pourquoi chaque morceau fonctionnait pour une nuit de danse non-stop.

Mais au final, ChatGPT ne fait que proposer des idées basées sur des algorithmes. Il ne ressent pas la musique, il ne vit pas une soirée comme nous. Il analyse, il compile, il optimise… mais il ne danse pas.

ChatGPT peut nous guider, mais c’est à nous de mettre l’émotion, l’énergie et la spontanéité. Au fond, une bonne playlist ne se résume pas à de bons morceaux, mais à l’ambiance, aux rires partagés, et à cette magie qu’aucun outil ne pourra jamais vraiment comprendre.

Bref, l’IA a fait un excellent travail, mais la prochaine fois, c’est moi qui ajouterai quelques morceaux surprises… Et vous ? Vous pensez que ChatGPT a trouvé la playlist parfaite ? Ou vous avez des idées encore plus folles pour faire vibrer la piste de danse ? Partagez vos suggestions !

