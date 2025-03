James Webb repère de l’oxygène dans la galaxie la plus lointaine connue

Préparez-vous à revoir ce que vous pensiez savoir sur l’Univers. Une galaxie lointaine montre déjà des signes étonnants de maturité.

Le télescope spatial James Webb a révélé une galaxie exceptionnelle : JADES-GS-z14-0. Cette galaxie est si éloignée que sa lumière a mis 13,4 milliards d’années à nous atteindre. Elle apparaît donc telle qu’elle était lorsque l’Univers n’avait que 300 millions d’années. Ce chiffre est impressionnant, surtout quand on sait que l’Univers est âgé de 13,8 milliards d’années aujourd’hui. Encore plus étonnant : cette galaxie brille avec une intensité inattendue.

Les scientifiques pensaient que les galaxies si anciennes étaient encore en phase de formation. Pourtant, JADES-GS-z14-0 semble déjà très active. Elle est lumineuse, ce qui indique une production massive d’étoiles. Depuis la mise en service du télescope James Webb en 2022, plusieurs galaxies très brillantes ont été découvertes à des distances similaires. Ces observations contredisent les anciens modèles de l’évolution cosmique.

De l’oxygène détecté là où personne ne s’y attendait

Deux équipes scientifiques, l’une aux Pays-Bas, l’autre en Italie, ont utilisé le radiotélescope ALMA pour examiner cette galaxie de plus près. Elles y ont détecté des traces d’oxygène, ce qui constitue une surprise. À cette époque, les galaxies sont censées ne contenir que des éléments légers comme l’hydrogène et l’hélium. La présence d’éléments lourds, comme l’oxygène, indique une évolution rapide et inattendue.

« C’est comme trouver un adolescent là où on ne s’attendrait qu’à voir des bébés », explique Sander Schouws. Ce chercheur néerlandais a coécrit une étude qui sera publiée dans The Astrophysical Journal. Il souligne que cette galaxie lointaine semble avoir déjà traversé plusieurs étapes d’évolution. Selon les mesures, elle contient dix fois plus d’éléments lourds que ce que les scientifiques imaginaient possible à ce stade.

Une énigme pour les théories actuelles

Cette découverte pose une question essentielle : comment une galaxie peut-elle être aussi mature aussi tôt ? Stefano Carniani, qui participe à une seconde étude à paraître dans Astronomy & Astrophysics, s’interroge sur les mécanismes et le moment exact de cette formation galactique précoce. L’existence d’une telle galaxie remet en cause nos scénarios habituels sur l’aube cosmique.

JADES-GS-z14-0 ne livre pas encore tous ses secrets. Mais elle montre que l’Univers, dès ses premiers instants, était peut-être bien plus dynamique que nous le pensions.

