Quel est cet objet mystérieux flottant dans l’espace interstellaire découvert par James Webb ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) a une nouvelle fois repoussé les limites de l’exploration cosmique. Il a identifié un objet de masse planétaire qui flotte librement dans l’espace interstellaire.

Baptisé SIMP 0136, ce colosse céleste intrigue les astronomes. Sa masse est environ 13 fois celle de Jupiter et il se situe à seulement 20 années-lumière de la Terre. Sa vitesse de rotation est tout aussi surprenante : il effectue un tour complet en seulement 2,4 heures.

Grâce aux observations infrarouges du James Webb, une équipe de scientifiques a découvert des caractéristiques atmosphériques fascinantes. L’objet semble posséder des couches nuageuses dynamiques et connaître des variations de température importantes. Ces caractéristiques rappellent celles des géantes gazeuses du système solaire, comme Jupiter et Saturne. Cependant, à la différence de ces planètes, SIMP 0136 dérive seul, sans étoile hôte pour l’illuminer.

Un entre-deux entre planète et étoile ?

Les chercheurs n’excluent pas la possibilité que SIMP 0136 soit une naine brune. Ces objets, souvent qualifiés d’« étoiles ratées », se situent entre une planète géante et une étoile de faible masse. Elles sont incapables d’entretenir les réactions nucléaires nécessaires pour briller comme un soleil, mais elles conservent une activité thermique et magnétique. L’étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters s’appuie sur les travaux précédents des télescopes Hubble et Spitzer, qui avaient déjà repéré des variations lumineuses sur cet astre.

Des indices d’aurores et de chimie atmosphérique

Selon Allison McCarthy, doctorante à l’Université de Boston et autrice principale de l’étude, les scientifiques soupçonnaient déjà la présence de nuages en mouvement, de variations de température et d’interactions chimiques complexes.

Grâce au spectrographe du JWST, ils ont pu observer un spectre lumineux plus large qui a révélé des points chauds brillants et des nuages épars. Ces phénomènes pourraient être liés à des aurores boréales, similaires à celles observées sur Jupiter.

L’équipe a comparé des centaines de courbes de lumière à des modèles atmosphériques pour mieux comprendre l’environnement de SIMP 0136. Selon Philip Muirhead, co-auteur de l’étude, observer cet objet revient à voir la Terre depuis l’espace, sans distinguer directement ses continents ou océans. « Les variations de couleurs nous renseigneraient sur la présence d’eau, de sols ou de végétation », explique-t-il.

Encore de nombreuses énigmes à résoudre

D’autres analyses indiquent la présence probable de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone dans son atmosphère. Toutefois, comme l’explique Johanna Vos, professeure au Trinity College de Dublin, il reste encore beaucoup d’inconnues sur la composition chimique de cet astre errant. « Nous savons maintenant que ces molécules varient selon l’endroit et le moment de l’observation », précise-t-elle.

Les découvertes du James Webb marquent une grande avancée dans l’étude des objets flottants entre les étoiles. Ces mondes sans orbite fixe pourraient nous en apprendre plus sur les exoplanètes géantes et leur évolution. Mais pour l’instant, SIMP 0136 reste un mystère fascinant suspendu dans le vide cosmique.

