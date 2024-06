Ce qu’il fallait retenir cette semaine : nouvelles exoplanètes découvertes, un avenir sans emploi selon Musk, forte hausse des revenus d’OpenAI avec GPT-4o

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

Le télescope TESS ouvre de nouveaux horizons dans la quête de mondes habitables

Le télescope spatial TESS a récemment découvert 126 nouvelles exoplanètes, démontrant l'immensité de l'Univers et la diversité des mondes qui le composent. Bien que ces planètes aient des environnements très différents de la Terre, elles offrent de précieuses informations sur la place de notre système solaire dans la grande tapisserie des autres systèmes planétaires. Parmi ces découvertes, l'exoplanète TOI-1798 se démarque par ses conditions extrêmes, avec une orbite très rapide autour de son étoile et une exposition à des rayonnements intenses. Les scientifiques espèrent que ces nouvelles données les aideront à mieux comprendre les conditions nécessaires pour qu'une planète soit habitable, et qu'ils pourront peut-être bientôt identifier une planète potentiellement viable pour la vie, grâce aux progrès continus des méthodes de détection.

L'avenir du travail selon Elon Musk : un monde sans emploi, mais heureux

Elon Musk prédit que l'intelligence artificielle remplacera de nombreux emplois dans les années à venir, mais il voit cela comme une opportunité plutôt qu'une menace. Selon lui, cela permettra à l'humanité de se libérer du travail pour se consacrer à ses passions, avec un revenu universel élevé et une abondance de biens. Bien qu'il reconnaisse les risques potentiels d'une mauvaise utilisation de l'IA, Musk estime que les humains pourront donner un sens et un but à cette technologie pour la rendre bénéfique. Il imagine un avenir où le travail le travail deviendra une activité optionnelle, une forme de loisir que les gens pourront pratiquer s'ils le souhaitent, les robots et l'IA fournissant tout ce dont les gens ont besoin.

Le lancement de GPT-4o, un moteur de croissance pour les revenus d'OpenAI

Le lancement du modèle d'intelligence artificielle GPT-4o par OpenAI a entraîné une forte augmentation des revenus de l'entreprise, avec un doublement des revenus journaliers de ChatGPT Plus en une seule journée et près de 4,2 millions de dollars de revenus nets sur les plateformes mobiles entre le 13 et le 17 mai 2023. Cette performance s'explique par l'engouement suscité par les nouvelles fonctionnalités offertes par GPT-4o, notamment la capacité de traiter simultanément les textes, les images et les données audio, ainsi que l'introduction de fonctionnalités exclusives pour les abonnés ChatGPT Plus, comme le « Voice Mode » qui permettra des interactions vocales naturelles.

