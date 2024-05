GPT-4o double les revenus d’OpenAI en 24 heures

OpenAI a récemment dévoilé son modèle GPT-4o, une avancée significative dans l'univers de l'intelligence artificielle, capable de traiter simultanément les textes, images et audio. Cette innovation a eu un impact direct et notable sur les revenus générés par OpenAI, en particulier via les abonnements payants de ChatGPT Plus.

La récente annonce d'OpenAI concernant son nouveau modèle d'intelligence artificielle, baptisé GPT-4o, a suscité un véritable engouement. Contrairement aux modèles précédents limités au traitement de données textuelles, GPT-4o se démarque par sa capacité à appréhender simultanément les textes, les images et les données audio. Cette avancée technologique majeure ouvre la voie à des interactions plus naturelles et immersives avec les utilisateurs.

Impact économique immédiat

Le jour même de l'annonce, le 13 mai, les revenus de ChatGPT sur mobile ont enregistré une progression de 22%, selon les données d'Appfigures, une plateforme spécialisée dans l'analyse des applications mobiles.

Le lendemain, la tendance s'est encore accentuée, avec un doublement des revenus journaliers par rapport à la moyenne du mois de mai. En termes concrets, les estimations d'Appfigures indiquent que les revenus quotidiens nets d'OpenAI sont passés d'environ 491 000 dollars à près de 900 000 dollars.

Loin d'être un simple pic ponctuel, cette tendance haussière semble promise à se poursuivre. Au cours de la période allant du 13 au 17 mai, ChatGPT aurait engrangé la somme impressionnante de 4,2 millions de dollars de revenus nets sur les plateformes mobiles. Cette performance remarquable peut s'expliquer par l'enthousiasme suscité par GPT-4o et l'attente de ses fonctionnalités prometteuses.

Fonctionnalités exclusives pour les abonnés

Bien que certaines capacités de GPT-4o seront accessibles aux utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT, l'accès à des fonctionnalités phares restera l'apanage des abonnés à l'offre premium ChatGPT Plus.

Parmi ces fonctionnalités exclusives figure le très attendu « Voice Mode« , qui permettra des interactions vocales véritablement naturelles. Grâce à une gestion optimisée des interruptions, une prise en charge fluide des conversations de groupe et un filtrage efficace des bruits ambiants, cette fonctionnalité promet une expérience conversationnelle inédite et immersive.

Cette exclusivité pour les abonnés ChatGPT Plus devrait renforcer l'attrait des abonnements payants, positionnant ainsi OpenAI encore davantage comme un acteur incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.