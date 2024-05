Vous ne voyez pas l’intérêt de GPT-4o ? Regardez cette folle démo de Microsoft

Microsoft n'a pas manqué de dévoiler de nombreuses nouveautés pendant la conférence inaugurale de la Build 2024. L'intégration de GPT-4o dans l'assistant Copilot de Windows 11 est l'une des innovations qui a le plus bluffé les utilisateurs. Pour réaliser la démonstration, Microsoft s'est servie de Minecraft. Découvrez ici tous les détails.

La Build est l'un des événements les plus importants pour les passionnés de la technologie pour voir des nouveautés. L'édition 2024 se révèle être d'ailleurs particulièrement riche en nouveautés. Parmi les plus pertinents, on peut citer les nouvelles Surface Pro, les Surface Pro, les PC Copilot+ et la fonction Recall de Windows 11. L'une des plus grandes nouveautés marquantes de cet événement est aussi l'arrivée de GPT-4o de la société OpenAI sur Windows 11 à partir de Copilot.

GPT-4o, un véritable atout pour Copilot

Pour démontrer l'une des utilisations de GPT-4o, Microsoft s'est servi du célèbre jeu vidéo Minecraft. Devinez quoi ? La démonstration a révélé que Copilot est un véritable accompagnateur et assistant pour un joueur.

En effet, ce modèle d'IA est capable de voir tout ce qui se passe à l'écran. De plus, GPT-4o peut conseiller le joueur. À titre d'exemple, Copilot a le pouvoir de discerner le contenu de l'inventaire du joueur, mais surtout l'aider à développer des objets via Minecraft.

Lors de la démonstration, on a sollicité à cet assistant de concevoir une épée. Il a ainsi indiqué qu'il n'a pas assez de matériaux pour créer la lame de l'épée. Par la suite, il a demandé au joueur de chercher des pierres ou encore du bois.

Microsoft montre à quoi sert GPT-4o sur Windows 11 avec cette vidéo et c'est bluffant https://t.co/eyfH3IXcec — Frandroid (@Frandroid) May 21, 2024

Cependant, Copilot a aperçu des zombies à l'écran. Sa première réaction était de dire « Oh non, c'est un zombie ! ». L'assistant donne ainsi des conseils au joueur afin qu'il puisse se mettre à l'abri. Le concept est simple : vous aurez l'impression de jouer avec un ami qui est juste bien meilleur que vous au jeu. La différence réside sur le fait qu'il s'agit juste d'une intelligence artificielle.

GPT-4o, une IA essentielle pour les utilisateurs de Copilot

Effectivement, le rôle de GPT-4o ne se résume pas à conseiller et aider via Copilot. On peut vite s'en rendre compte qu'il s'agit d'une IA très puissante, ainsi, elle peut aider à réaliser beaucoup de choses.

L'association de cette IA et Copilot permet d'ailleurs de permettre à cet assistant de générer une conversation plus naturelle avec les usagers. Ce sera révolutionnaire, toutefois, il faudra attendre pour profiter de ses atouts.

Selon Microsoft, GPT-4o débarque sur Windows 11 plus tard, plus précisément dans les semaines à venir. Les détails ne sont pas encore dévoilés, ainsi on se demande s'il faut utiliser un ordinateur compatible Copilot+ pour l'utiliser ou s'il est accessible à partir des ordinateurs sous Windows 11.

Je trouve que l'arrivée de GPT-4o sur Copilot va ouvrir la porte à de nombreuses réalisations. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de le tester. Et vous ? Est-ce que vous êtes intéressé par cette nouvelle fonctionnalité ? Partagez vos réponses en commentaire.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.