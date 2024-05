L’intégration de Templafy à Microsoft Copilot booste la productivité documentaire

Templafy s'associe à Microsoft pour intégrer son innovant Microsoft Copilot M365 dans Microsoft Teams. Cette collaboration promet de transformer radicalement la façon dont les entreprises créent des documents commerciaux.

Lancement de l'intégration Templafy

Templafy, leader de l'automatisation documentaire, annonce le lancement de sa nouvelle intégration avec Microsoft Copilot. Disponible directement sur Microsoft Teams, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des documents de haute qualité. Elle utilise des bibliothèques de modèles et de contenus d'entreprise constamment mis à jour. Cette intégration garantit que chaque document soit à la fois actuel et conforme aux normes de la marque.

Amélioration de la productivité

L'intégration de Templafy et Microsoft Copilot simplifie le processus de création documentaire. Les utilisateurs de Teams peuvent maintenant initier des requêtes pour des modèles spécifiques. En plus, le moteur de compilation de documents de Templafy, équipé d'IA, génère automatiquement des documents personnalisables. Cette capacité à créer rapidement des documents précis réduit le travail manuel et augmente l'efficacité globale.

Une collaboration stratégique

Le vice-président des produits chez Templafy, Oskar Konstantyner, souligne l'importance de la longue collaboration avec Microsoft. « Notre partenariat étroit avec Microsoft tout au long de la dernière décennie nous a permis de travailler ensemble dans de multiples domaines pour découvrir et créer les meilleures solutions de génération de documents pour les grandes entreprises, » déclare-t-il.

Cette alliance a permis de développer des solutions avant-gardistes pour la création de documents. La fusion entre Copilot et Templafy promet de minimiser encore plus le travail manuel. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée.

Accessibilité et disponibilité

En plus de sa disponibilité sur Teams, Templafy est aussi accessible via Microsoft AppSource, le magasin Teams et Azure Marketplace. Giovanni Mezgec de Microsoft Corp. exprime son enthousiasme quant à cette intégration, qui offre aux clients globaux un accès facile à des solutions adaptées à leur secteur et compatibles avec les produits Microsoft déjà en usage.

Depuis sa création en 2014 au Danemark, Templafy a grandement évolué pour devenir une plateforme globale avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. Servant plus de 3,8 millions d'utilisateurs, Templafy aide des entreprises renommées comme KPMG, IKEA et BDO à éliminer le travail manuel sur les documents.

L'intégration de Microsoft Copilot de Templafy dans Microsoft Teams représente un pas de géant dans le domaine de l'automatisation des documents. En fusionnant des technologies de pointe avec des outils de productivité essentiels, Templafy et Microsoft ouvrent la voie à une nouvelle ère de création de documents commerciaux efficace et sans effort.

