Joy-Con Nintendo Switch 2 : la paire officielle chute à 69 € au lieu de 89 € chez Auchan

Bonne nouvelle pour les possesseurs de la toute nouvelle Nintendo Switch 2 : la paire officielle de Joy-Con profite d’une réduction immédiate de 22 %. Vendus à 89,99 € à leur lancement, ils tombent aujourd’hui à 69,99 € seulement chez Auchan, une belle économie pour compléter votre setup et jouer entre amis sans vous ruiner.

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, la firme japonaise a apporté plusieurs ajustements à ses célèbres manettes détachables. Plus ergonomiques, plus précis, ces nouveaux Joy-Con offrent une prise en main plus sûre, idéale pour les longues sessions sur Mario Kart World ou Pokémon Légendes Z-A. Les sticks analogiques plus larges et les boutons SR/SL mieux placés assurent un meilleur confort de jeu, même à plusieurs. Autre atout : le nouveau système magnétique. Fini les rails qui finissaient par se desserrer avec le temps. Les Joy-Con de la Switch 2 se fixent désormais solidement, tout en restant très simples à détacher grâce à une gâchette à l’arrière. Une innovation bienvenue qui améliore le ressenti général et la fiabilité de la connexion entre la console et les manettes.

Des nouveautés bien pensées pour les joueurs

Nintendo ne s’est pas contenté d’un simple lifting. Les Joy-Con Switch 2 inaugurent un mode “souris d’ordinateur”, permettant de déplacer un curseur ou de contrôler un personnage directement sur une surface plane. Idéal pour certains jeux de stratégie ou pour naviguer dans les menus sans effort. On note aussi l’apparition du bouton “C”, qui active en un clic la fonction GameChat pour discuter ou partager son écran en ligne — sans repasser par les menus.

Côté sensations, la marque a revu le moteur de vibration pour offrir un retour haptique plus précis et immersif. Chaque coup, accélération ou explosion se ressent avec plus de finesse. Et grâce à une autonomie pouvant atteindre 20 heures, ces Joy-Con vous accompagneront sans faiblir tout au long de vos marathons de jeu.

Une offre à ne pas manquer : les Joy-Con Switch 2 à 69,99 €

Proposés initialement à 89,99 €, les Joy-Con officiels de la Nintendo Switch 2 passent à 69,99 € chez Auchan, soit 22 % de remise immédiate. Un tarif bien plus raisonnable pour une paire de manettes incontournables, surtout quand on sait qu’il faut souvent plusieurs contrôleurs pour profiter pleinement des jeux multijoueurs de la console.

La fiabilité Nintendo, la confiance Auchan

Comme toujours, Nintendo livre un produit durable et bien fini, bénéficiant d’une garantie constructeur complète. Auchan, de son côté, est un revendeur agréé qui assure la livraison rapide et le paiement sécurisé. Vous pouvez donc commander vos Joy-Con sans la moindre inquiétude.

Alors, faut-il craquer pour ces Joy-Con ?

Cette paire de Joy-Con est idéale pour les soirées entre amis, les familles ou les joueurs qui veulent remplacer leurs anciennes manettes. Ergonomiques, précises et plus solides que jamais, elles profitent d’une remise rare pour un produit officiel Nintendo.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.