Keyfactor et AWS : une alliance pour sécuriser les identités numériques

Keyfactor s’associe plus étroitement avec AWS. Il tient à renforcer la sécurité numérique pour les entreprises grâce à des solutions PKI avancées. Le programme AWS ISV Accelerate permettra de faciliter et d’étendre l’accès aux services de gestion de l’identité des machines.

Keyfactor rejoint AWS ISV Accelerate

Le 6 novembre 2024, Keyfactor a franchi une nouvelle étape stratégique avec le programme AWS ISV Accelerate. Ce partenariat amélioré vise à offrir aux entreprises un accès simplifié à des solutions de sécurité avancées. C’est le cas, en particulier, dans la gestion de l’identité des machines. AWS ISV Accelerate est conçu pour les éditeurs de logiciels qui intègre leurs services à la plateforme AWS pour faciliter les transactions et les ventes conjointes plus efficaces.

L’objectif principal de ce partenariat est de renforcer la confiance numérique au sein des environnements multi-cloud, DevOps, et IoT. « En rejoignant le programme AWS ISV Accelerate, Keyfactor peut fournir ses solutions SaaS à l’ensemble des clients AWS en collaborant avec les commerciaux d’AWS et en simplifiant les transactions sur la marketplace« , a déclaré Harry Haramis, Senior Vice President of Cloud and SaaS Marketplaces de Keyfactor. Pour Keyfactor, l’opportunité de toucher un plus large public se traduit par une sécurité optimisée des certificats numériques.

Solutions robustes pour une confiance numérique renforcée

La mission de Keyfactor est simple mais cruciale : garantir la sécurité de chaque clé et certificat numérique. Cela implique la gestion de l’infrastructure cryptographique des entreprises, un processus complexe que Keyfactor rend agile grâce à des solutions de PKI simplifiées et une automatisation avancée du cycle de vie des certificats. L’enjeu est considérable. Pourquoi ? Parce que des erreurs dans cette gestion peuvent entraîner des vulnérabilités critiques, surtout dans un contexte où les menaces numériques se multiplient. Un exemple concret des bénéfices de cette collaboration nous vient de Truepic, un client de Keyfactor. « Le fait que Keyfactor EJBCA fonctionne sur AWS nous permet de fournir des millions de certificats dans nos environnements de développement et de production« , témoigne Jason Slack, Director of Engineering de Truepic. Il souligne que le déploiement aurait été beaucoup plus long et exigeant en ressources sans Keyfactor. Cela souligne ainsi l’importance de cette collaboration.

Avantages multiples pour les partenaires AWS

Le programme AWS ISV Accelerate offre des avantages clairs, tant pour AWS que pour ses partenaires. Il s’agit notamment d’un soutien actif à la vente, ce qui simplifie les démarches commerciales des éditeurs de logiciels intégrés. Cette approche collaborative vise à maximiser la valeur ajoutée pour les clients finaux. Je trouve qu’elle permet une meilleure coordination et garantit un soutien technique de haut niveau. L’intégration de Keyfactor dans ce programme n’a pas été sans défis. Pour y parvenir, l’entreprise a dû se conformer aux normes rigoureuses d’AWS, notamment en matière de sécurité et de conception architecturale. Les solutions de Keyfactor ont été passées au crible, et son engagement envers l’excellence client a été évalué en profondeur. Une fois ces exigences respectées, l’intégration au programme a été validée, ce qui confirme la robustesse et la fiabilité de ses solutions.

Cet engagement envers la qualité et la sécurité est d’autant plus important dans un contexte technologique de plus en plus complexe, où la protection des identités numériques est essentielle pour les entreprises modernes. Keyfactor et AWS partagent la vision d’une infrastructure sécurisée et agile, adaptée aux besoins de l’innovation technologique actuelle. C’est évident ! Ce partenariat étendu entre Keyfactor et AWS promet d’apporter une sécurité renforcée à un plus grand nombre d’entreprises. Pour les équipes de sécurité et les organisations qui évoluent dans des environnements multi-cloud, cette collaboration marque un progrès essentiel vers la crypto-agilité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.