Le casque Sony WH-1000XM6 est officiel : la nouvelle référence du marché ?

On l’attendait avec impatience, et ça y est, Sony vient de lever le voile sur son nouveau casque audio haut de gamme, le WH-1000XM6. Déjà disponible en précommande, il est proposé à 449,99 $ (399 €).

Depuis le tout premier WH-1000X lancé en 2016, la série 1000X s’est forgée une solide réputation de référence incontournable. À chaque génération, le fabricant japonais a su repousser les limites de ce que l’on pouvait attendre d’un casque audio sans fil.

Et cette fois encore, Sony a honoré la tradition. Celle de faire mieux que ses prédécesseurs, mais aussi de redéfinir les standards du haut de gamme.

Sony vous présente son dernier né WH-1000XM6

Le design du WH-1000XM6 rappelle fortement celui du XM5, avec ses larges écouteurs et ses lignes modernes. Il se décline en trois coloris : noir, argent et un nouveau bleu très élégant.

Mais comme l’était son petit frère le célèbre XM4, ce casque est pliable. Pour ce qui est de l’étui de transport, il est désormais plus fin, plus discret et équipé d’un fermoir magnétique.

Au-delà de l’apparence, Sony promet un net bond en avant côté performances. En particulier grâce à un tout nouveau processeur maison : la puce QN3. Cette dernière améliore de manière spectaculaire la réduction de bruit, la qualité audio, ainsi que l’ensemble des fonctionnalités embarquées.

Les commandes, elles, restent familières. Surfaces tactiles sur les coques pour gérer la lecture ou activer le mode passthrough. Bouton physique pour l’alimentation et l’appairage Bluetooth. Port USB-C pour la recharge, et bien sûr, prise jack pour une écoute filaire. Tous les câbles nécessaires sont inclus.

Côté autonomie, le XM6 promet des sessions d’écoute de 30 heures en mode ANC ou passthrough, et jusqu’à 40 heures si on les désactive. Et bien entendu, la charge rapide reste au rendez-vous.

Trois minutes de recharge suffisent pour trois heures de musique. Mieux encore ! On peut continuer à écouter sa playlist pendant la charge, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Et en ce qui concerne l’audio alors ?

Eh bien, Sony a opté pour des transducteurs de 30 mm, comme sur le XM5, mais leur construction a été revue.

Le dôme des haut-parleurs est désormais plus rigide, ce qui améliore la restitution des hautes fréquences. Les voix gagnent ainsi en clarté, les détails sont plus précis, et l’ensemble gagne en équilibre.

L’audio spatial est toujours de la partie. Il permet une immersion plus grande dans les films, les séries ou les jeux, avec un rendu sonore plus enveloppant, même à partir d’une source stéréo standard.

Et parce que le casque sert aussi souvent à téléphoner ou interagir avec des assistants vocaux, Sony a renforcé la captation de la voix. Six microphones directionnels sont désormais dédiés aux appels, associés à un nouveau modèle d’IA pour la réduction du bruit vocal.

Ce système, entraîné sur plus de 500 millions d’échantillons vocaux, permet des conversations plus nettes. Et ce, même dans un environnement agité.

Le casque WH-1000XM6 sera disponible à partir du 6 juin 2025.

Alors, vous faites partie des mordus de ce casque de Sony ou non ? Personnellement, je le trouve génial, et vous ?

