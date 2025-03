Samsung va révéler un casque audio révolutionnaire ! Tout ce que vous devez savoir

En juillet prochain, lors du lancement du Galaxy Z Fold 7, Samsung pourrait révéler un casque à conduction osseuse révolutionnaire. Une fuite récente, provenant de Ice Universe, annonce que Samsung prépare un produit innovant qui pourrait bouleverser le marché de l’audio.

Chaque année, Samsung fait sensation en lançant ses nouveaux smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 7 sera incontestablement au centre de l’attention, mais le véritable choc pourrait venir de cette nouveauté audio.

Android Authority, qui a repéré la fuite en premier, confirme que ce casque porte le nom de code « able ». Il s’agirait d’un dispositif utilisant une stéréo sans fil ouverte (OWS), un système qui transmet le son autour de l’oreille sans bloquer le conduit auditif.

Cette particularité fait immédiatement penser aux écouteurs à conduction osseuse, une technologie très appréciée des coureurs et cyclistes. En laissant les oreilles dégagées, ces écouteurs garantissent une meilleure sécurité en permettant aux utilisateurs d’être conscients des bruits ambiants.

Une confusion sur la technologie utilisée

Si cette fuite est enthousiasmante, une question subsiste : Samsung propose-t-il un véritable casque à conduction osseuse ou une technologie hybride ? Ice Universe parle de transmission du son autour de l’oreille, ce qui correspond davantage à la conduction aérienne. Pourtant, les écouteurs à conduction osseuse fonctionnent par vibration à travers le crâne pour assurer un rendu sonore unique tout en libérant le conduit auditif.

Il est possible que Samsung innove en combinant conduction osseuse et conduction aérienne. Cette approche hybride pourrait apporter une meilleure qualité sonore tout en assurant une immersion plus naturelle.

Un pari risqué face à des concurrents établis

Samsung entre ici sur un marché dominé par des marques spécialisées comme Shokz, leader reconnu de la conduction osseuse. Pour s’imposer, le géant coréen devra proposer une alternative solide. Reste à savoir si sa première tentative suffira à convaincre les amateurs de sport et de musique.

Quoi qu’il en soit, cet événement de juillet s’annonce déjà explosif. Avec son Galaxy Z Fold 7 et ce mystérieux casque, Samsung pourrait bien bousculer l’univers de l’audio.

