Le FBI a créé sa propre crypto pour piéger les arnaqueurs !

Le FBI dispose désormais de sa propre crypto-monnaie et de son propre jeton cryptographique. Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, le but étant d’appâter les fraudeurs qui feraient de fausses transactions pour augmenter le prix avant l’encaissement.

Pour supprimer les fraudes dans l’espace cryptographique, le FBI a réalisé une opération connue sous le nom de « Operation Token Mirrors ». Il s’agit d’une opération sans précédent durant laquelle le FBI a réussi à inculper 18 personnes et entités pour fraude et manipulation présumées dans les actes d’accusation.

NexFundAI, la société de crypto-monnaie et de jeton du FBI

NexFundAI, l’entreprise de cryptomonnaies et de jeton développée par le FBI était basée sur la blockchain Ethereum.

Ce jeton disposait d’un site Web dédié à l’image de tous les autres sites développés pour les cryptomonnaies qui existaient jusqu’à aujourd’hui.

Néanmoins, il est désormais constitué d’une bannière en haut sur laquelle il est écrit : « Ce site Web a été créé sous la direction du Federal Bureau of Investigation dans le cadre d’une enquête sur la fraude aux cryptomonnaies et la manipulation du marché. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. »

Nous pouvons trouver sur le lien « cliquez ici » le communiqué de presse du DOJ concernant les inculpations.

Operation Token Mirrors, une opération fructueuse

Les actes d’accusations incluent les conversations WhatsApp et Telegram entre les fraudeurs présumés, ainsi que les mèmes et GIF qu’ils partageaient sur leur activité.

Le chef d’accusation contre Andrey Zhorzhes de CLS Global comprend aussi des citations d’une conversation vidéo qu’il échangeait avec le FBI, où Zhorzhes a expliqué comment fonctionnent les services de son entreprise :

« Ce que nous avons découvert a donné lieu à des accusations contre les dirigeants de quatre sociétés de cryptomonnaies et contre quatre « teneurs de marchés » de cryptomonnaies et leurs employés, accusés d’avoir mené un système de trading sophistiqué qui aurait escroqué des millions de dollars à des investisseurs honnêtes. »

Parmi les personnes inculpées par le ministère de la Justice, quatre ont déjà plaidé coupables et une autre a accepté qu’elle allait plaider coupable. Parmi les personnes inculpées jusqu’à présent figurent : Alexeï Andriounine, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit), Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant), etc.

Qui a participé à l’opération Token Mirrors ?

Selon Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, dans un communiqué de presse : « Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l’ancienne. »

« L’opération Token Mirrors ciblait des développeurs, des promoteurs et des teneurs de marchés de jetons malhonnêtes dans le domaine des cryptomonnaies ».

Cette opération a été réalisée avec la collaboration de trois entreprises, dont ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Elles ont proposé leurs services pour réaliser « le wash trading » du jeton cryptographique du FBI et près de 60 autres cryptomonnaies afin de donner l’illusion qu’il y avait un énorme intérêt.

Une quatrième entreprise, Gotbit, a aussi rejoint les rangs des wash trades pour effectuer un wash trading identique, mais elle n’a pas changé le jeton dédié du FBI.

Les wash trades ont été réalisés grâce à « plusieurs robots de trading » selon le DOJ. Depuis, ils ont été désactivés et au moins 35 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis.

