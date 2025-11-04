Le Honor Magic V2 explose les prix à –72 % sur AliExpress

Le Honor Magic V2 profite d’une offre exceptionnelle pendant le Mega Choice Day d’AliExpress. Ultra fin, puissant et élégant, ce smartphone pliant premium s’offre à prix mini. Une opportunité rare pour profiter du meilleur de la tech sans payer le prix fort.

Lancé à 1 999 €, le Honor Magic V2 s’affiche aujourd’hui à seulement 554 € sur AliExpress grâce au code FRCD70 (ou CDFR70). Une économie de 1 445 €, soit –72 %, sur l’un des meilleurs smartphones pliants du marché. Un deal rarissime pour s’offrir un modèle ultra haut de gamme à un tarif presque quatre fois inférieur à celui du Galaxy Z Fold7.

Un pliant taillé pour le quotidien

Le Magic V2 n’est pas qu’un bel objet : c’est un concentré d’efficacité. Fermé, son écran externe de 6,43 pouces agit comme un smartphone classique. Ouvert, la dalle intérieure de 7,92 pouces se transforme en véritable tablette, parfaite pour le streaming, les jeux, la navigation web ou la productivité mobile.

Sa finesse est tout simplement bluffante : 4,7 mm déplié, 9,9 mm replié, pour un poids plume malgré la double dalle OLED 120 Hz. Le rendu HDR10+ crève littéralement l’écran, avec plus d’un milliard de couleurs affichées.

De la puissance à revendre

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 2, épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Que ce soit pour du multitâche intensif, du gaming ou de la retouche photo, tout s’enchaîne avec une fluidité exemplaire. L’autonomie n’est pas en reste : batterie 5 000 mAh, charge rapide 66 W, et une endurance d’une journée complète.

Côté photo, le Magic V2 s’appuie sur un triple module redoutable : 50 Mpx grand-angle stabilisé, 50 Mpx ultra grand-angle, 20 Mpx téléobjectif (zoom 2,5x). Les selfies et appels vidéo profitent d’un capteur avant de 16 Mpx, parfaitement calibré.

Une réduction spectaculaire : le Honor Magic V2 tombe à 554 € (au lieu de 1 999 €)

Difficile de trouver mieux : un smartphone pliant haut de gamme quatre fois moins cher qu’un Galaxy Z Fold7, sans compromis sur la puissance ni sur le design. L’économie dépasse 1 400 €, ce qui le place largement devant ses concurrents directs à performances équivalentes.

Honor et AliExpress : un duo fiable

Honor s’est imposé comme l’un des fabricants les plus solides du marché Android. En prime, cette offre AliExpress France inclut la livraison gratuite, la garantie constructeur 2 ans et un retour sous 15 jours si vous changez d’avis. De quoi acheter en toute sérénité.

Ne ratez pas une occasion rare de tester un pliant premium !

Le Honor Magic V2 est le choix malin pour celles et ceux qui veulent le meilleur des deux mondes : la puissance d’un flagship et la praticité d’un pliant, sans payer le prix fort. Parfait pour les pros, les voyageurs et les amateurs de grand écran. Mais attention : à –72 %, cette offre risque de disparaître aussi vite qu’elle est apparue.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.