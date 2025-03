Le Japon dévoile la première batterie… à déchet nucléaire ! Est-ce dangereux ?

Transformer un déchet nucléaire en batterie rechargeable, c’est bien une avancée technologique réelle venue du Japon. En utilisant l’uranium appauvri, une équipe de chercheurs a conçu une source capable de stocker et restituer de l’énergie.

Le Japon vient de faire une découverte dans la recherche sur les sources d’énergies. Et il s’agit d’une batterie rechargeable utilisant d’un déchet nucléaire comme matériau actif. Développée par la Japan Atomic Energy Agency (JAEA), cette technologie pourrait révolutionner le stockage énergétique tout en trouvant une utilité aux vastes stocks d’uranium appauvri accumulés dans le monde.

Une batterie rechargeable à base de déchet nucléaire

La JAEA a récemment dévoilé la mise au point de la toute première batterie rechargeable à l’uranium comme matériau actif. L’idée derrière ce projet, c’est de transformer un déchet nucléaire encombrant en une source d’énergie utile et durable.

Au lieu de stocker des tonnes d’uranium appauvri sans savoir quoi en faire, cette technologie pourrait le recycler sous une nouvelle forme. Notamment, une batterie performante et (a priori) stable.

Alors, comment ça marche ? Sachez d’abord que cette batterie n’a rien à voir avec un mini-réacteur nucléaire. Nous parlons ici d’un principe électrochimique similaire aux batteries classiques, mais avec de l’uranium à la place du lithium ou du plomb.

Le prototype conçu par les chercheurs est donc une petite boîte de 10 cm de large pour 5 cm de haut. Celui-ci est capable de délivrer une tension de 1,3 V (presque l’équivalent d’une pile AA). Et après 10 cycles de charge et de décharge, elle a montré une stabilité impressionnante.

Y a-t-il un danger ?

Rien qu’au Japon, on en stocke 16 000 tonnes d’Uranium, et dans le monde, on atteint 1,6 million de tonnes. S’ils perfectionnent cette technologie, elle pourrait transformer ce déchet en une ressource énergétique précieuse.

L’un des plus grands atouts de cette batterie, c’est son potentiel pour stocker l’énergie renouvelable. Par exemple, des fermes solaires géantes pourront accumuler de l’énergie solaire le jour et la restituer la nuit grâce à des batteries à base de déchets nucléaires.

Toutefois, je vous rappelle que qui dit uranium dit radioactivité. Mais les chercheurs précisent que l’uranium appauvri est beaucoup moins radioactif que celui enrichi des centrales nucléaires.

Pour l’instant, ces batteries en uranium ne seront utilisées que dans des environnements contrôlés (comme les centrales nucléaires). En plus, il faudra encore des années de tests avant de les voir arriver dans nos appareils du quotidien.

Et vous ? Pensez-vous que cette invention peut s’imposer sur le marché ou restera-t-elle un simple prototype ? Exprimez votre point de vue !

