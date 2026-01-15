Leak iPhone 18 Pro : le plus gros changement de design depuis 10 ans ?

D’après le leak, Apple ne manquerait pas d’idée pour surprendre encore une fois avec l’iPhone 18. La fuite parle même d’un modèle Pro complètement transformé. À quoi pourrait-on donc s’attendre ?

Oui, par rapport à l’iPhone 16, l’iPhone 17 a ajouté des ajustements. Avec la taille de l’écran légèrement plus grande ainsi que la nouvelle puce A19 plus rapide, Apple a voulu offrir une expérience plus fluide et plus performante. Sans parler de l’autonomie qui gagne plusieurs heures et d’une charge plus efficace. Ces nouveautés montrent que la marque à la pomme ne se contente plus de simples retouches. Mais si le leak concernant l’iPhone 18 se confirme, elle ne compte pas s’arrêter là.

Que dit le leak sur l’iPhone 18 ?

C’est Digital Chat Station, célèbre informateur tech, qui a posté sur Weibo. Selon le leak, les prototypes de l’iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Air 2 sont en production. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple mise à jour annuelle.

Les fuites affirment que l’iPhone 18 Pro pourrait abandonner l’encoche, présente depuis l’iPhone X en 2017. Enfin un design qui ne se contente plus de suivre la tradition.

L’écran serait ainsi poinçonné pour la caméra selfie, tandis que la reconnaissance faciale Face ID passerait sous la dalle. Cela signifie qu’il n’y aurait plus aucun trou visible pour les capteurs. Ce serait un sacré changement visuel qui pourrait bouleverser la gamme. Les modèles classiques, eux, conserveraient l’Île dynamique, fidèle depuis plusieurs générations.

Les dimensions resteraient familières. 6,27 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,86 pouces pour le Pro Max. Tous les modèles bénéficieraient aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie LTPO, déjà présente sur l’iPhone 17 et l’iPhone Air. Côté confort visuel et fluidité, pas de surprise, Apple ne prend pas de risques.

Un design sans encoche

Ce qui suit ne manquera pas de vous surprendre. En effet, Apple pourrait revenir sur le design bicolore de l’iPhone 17 Pro, annoncent certaines rumeurs. L’objectif ? Offrir un look plus homogène et moderne pour la face avant.

Les versions Pro deviendraient ainsi immédiatement reconnaissables. Pas juste par leur taille mais par leur apparence radicalement différente. Cette transformation va évidemment au-delà d’un simple lifting esthétique.

Mettre Face ID sous l’écran implique de nouvelles technologies de capteurs et une ingénierie plus poussée. L’intégration de la caméra selfie dans la dalle rend le smartphone presque tout écran. C’est un changement que les fans attendaient depuis longtemps.

Certaines sources annoncent même que ce redesign pourrait préfigurer l’iPhone 20, attendu l’an prochain pour les 15 ans du smartphone. Selon le leak, Apple préparerait donc une transition douce, avec l’iPhone 18 standard restant plus classique. Or, les versions Pro prennent de l’avance sur l’innovation visuelle.

Par ailleurs, le calendrier reste le même. La confirmation officielle ne devrait arriver qu’en septembre 2026, lors du traditionnel keynote Apple. On verra avec le temps ce que va réserver le fameux iPhone 18.

