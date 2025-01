Les critiques sur le nouveau design d’Instagram font rage !

Votre flux Instagram parfaitement organisé n’est plus qu’un souvenir. Avec une grille verticale imposée, la plateforme s’éloigne définitivement de ses carrés iconiques. Mais cette évolution suscite autant l’enthousiasme que la frustration parmi les utilisateurs.

Depuis 2022, Instagram teste des grilles verticales, comme l’a révélé Alessandro Paluzzi, ingénieur en analyse inversée. En 2024, les tests se sont intensifiés sur certains profils. Aujourd’hui, le déploiement est officiel : les profils adoptent un format rectangulaire. Cette refonte bouleverse l’apparence des contenus.

Adam Mosseri, directeur d’Instagram, justifie ce choix par une adaptation aux nouvelles habitudes. « La majorité des photos et vidéos téléchargées aujourd’hui sont verticales et le format carré les dénature souvent », explique-t-il. Ce changement s’inscrit dans une évolution amorcée avec les Reels et l’essor du contenu vidéo priorisé par la plateforme.

Cette nouvelle grille n’est pas du goût de tout le monde, surtout des amateurs de profils soignés. Mosseri reconnaît la difficulté : « Je comprends la frustration de ceux qui ont passé des heures à organiser leurs flux. Mais nous devons nous adapter aux nouveaux formats. »

Sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate et tranchée. « Instagram veut tellement être TikTok qu’il oublie son identité », critique un utilisateur sur X (ex-Twitter). Un autre commente : « Ce nouveau format détruit les mises en page et l’harmonie de nos profils. » Certains envisagent même de quitter la plateforme, lassés par ces changements imposés.

#Instagram is working on the ability to crop how posts appear on your profile 👀 pic.twitter.com/AmjVsHh1AX — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 26, 2022

Une stratégie nécessaire pour rester compétitif

Pourquoi un tel bouleversement ? Comme toutes les grandes plateformes, Instagram doit s’adapter aux tendances. La montée en puissance des vidéos courtes et du contenu immersif oblige les réseaux sociaux à innover. Si elles stagnent, elles risquent de perdre leur pertinence, comme ce fut le cas pour MySpace.

Cependant, cette stratégie est risquée. Snapchat a déjà fait les frais d’une refonte ratée en 2018. Cela a provoqué une perte massive d’utilisateurs. Instagram pourrait-il subir le même sort ? Seule la réaction des utilisateurs à long terme permettra d’évaluer l’impact de cette mise à jour.

Acceptation ou retour en arrière ?

La grille verticale d’Instagram est-elle un mal nécessaire ou une erreur stratégique ? Ce changement radical divise clairement les utilisateurs. Certains l’adoptent comme une modernisation logique, tandis que d’autres regrettent l’uniformité et l’esthétique des carrés alignés.

De mon côté, je ne vois pas trop d’inconvénients à cette refonte, tant que mes données et mes apparences publiques sont intactes. On parle tout de même de réseaux sociaux, où les changements sont souvent critiqués au départ avant d’être adoptés par la majorité. Ce ne sont que des critiques de début, comme celles qui ont accompagné le passage de Windows 10 à Windows 11. Les utilisateurs se sont insurgés, les débats ont éclaté, mais au final, tout le monde s’y est habitué. Je pense qu’avec le temps, cette nouvelle grille verticale d’Instagram deviendra simplement la norme et nous n’y penserons même plus.

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle évolution ? Allez-vous vous adapter ou regretter l’ancien format ? La réponse est dans vos commentaires… et dans l’avenir d’Instagram.

