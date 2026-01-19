Les enceintes sans fil au CES 2026 : Adieu les boîtes noires moches !

Le CES 2026 marque une rupture nette dans l’univers audio domestique avec la présentation de diverses enceintes sans fil.

Les constructeurs misent enfin sur des objets désirables. Ils ont surtout l’allure d’éléments de décoration. Ces enceintes sans fil présentées au CES 2026 montrent que le son peut séduire l’œil autant que l’oreille.

Des modèles qui réinventent le design audio

Les grandes marques historiques ont surpris avec des choix esthétiques audacieux. Elles cherchent visiblement à sortir des codes austères du passé. Cette première sélection met en avant des modèles qui assument leur présence dans un salon.

Samsung Music Studio 5 et 7, des enceintes sans fil au CES 2026

La marque sud-coréenne frappe fort avec ses Music Studio 5 et 7 au design minimaliste. Leur esthétique rappelle les objets iconiques du design industriel européen. Derrière ce look épuré, Samsung annonce des basses puissantes grâce à une gestion intelligente du son. Le modèle 7 ajoute l’audio spatial et la compatibilité Hi-Res pour un rendu plus immersif.

Les Cambridge L/R pourraient devenir des pièces maîtresses

Cambridge Audio ose la couleur avec sa nouvelle série L/R. Le modèle orange attire immédiatement le regard et casse les habitudes visuelles du secteur. C’est bel et bien une des enceintes sans fil les plus impressionnantes du CES 2026.

Cette audace ne sacrifie toutefois pas la qualité sonore. De fait, ces enceintes actives restent orientées haute fidélité. Elles s’intègrent facilement dans un intérieur contemporain. Cambridge montre ainsi que performance et personnalité peuvent cohabiter sans problème.

Les enceintes sans fil Harman Kardon SoundSticks 5 au CES 2026

Les SoundSticks 5 évoquent immédiatement une époque marquante du design technologique. Harman Kardon modernise ce classique avec une connectivité sans fil complète. L’éclairage intégré renforce en outre leur aspect sculptural et futuriste. La présence d’un port HDMI ARC élargit également leur usage au téléviseur. Ces enceintes sans fil transforment alors un souvenir culte en produit actuel.

D’autres enceintes sans fil présentées lors du CES 2026

Certains fabricants privilégient l’aspect ludique et l’intégration dans le quotidien. Ils visent un public plus large, sans pour autant renoncer à l’originalité. Cette seconde catégorie illustre très bien l’esprit créatif du salon de cette année.

IKEA Solskydd séduisent par leur simplicité assumée

Les Solskydd misent sur un format compact et une esthétique joyeuse. Pendant le CES 2026, IKEA propose ces enceintes sans fil dans plusieurs tailles et des couleurs chaleureuses. Ces enceintes sans fil privilégient une écoute décontractée plutôt qu’une puissance démesurée. Elles trouvent facilement leur place sur une étagère ou un bureau. Leur charme repose par ailleurs sur leur accessibilité et leur polyvalence.

Les enceintes sans fil IKEA Kallsup également au CES 2026

Les Kallsup adoptent une approche ludique et modulaire totalement assumée. Ces petits cubes colorés se combinent pour créer un système évolutif. La connectivité Bluetooth 5.3 donne en outre accès à une synchronisation massive entre plusieurs unités. On voit bien qu’ici, IKEA cible un usage fun et collectif et souhaite transformer l’audio en jeu créatif.

Eversolo SE100 exploitent enfin le mobilier existant

En dernier, nous avons l’Eversolo SE100. Parmi les enceintes sans fil présentées au CES 2026, ce modèle s’intègre parfaitement dans les étagères Kallax. Eversolo a fait ce choix pour répondre à un usage réel chez de nombreux amateurs de vinyles.

Leur format carré optimise ainsi l’espace sans compromis technique. Les spécifications restent quant à elles sérieuses malgré leur discrétion visuelle. Ces enceintes montrent ainsi que design intelligent et usage pratique peuvent aller de pair.

