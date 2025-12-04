Les pédocriminels sur Roblox ? « Une opportunité » d’après le CEO…

Des millions d’enfants utilisent la plateforme de jeux vidéo Roblox. Et pourtant, derrière ses couleurs vives, elle traîne un problème grave depuis des années.

Aujourd’hui, la plateforme tente de montrer qu’elle agit, malgré un passé chargé et des décisions qui interrogent. Mais encore une fois, raté.

Que s’est-il passé ?

Les autorités américaines ont recensé 20 plaintes fédérales visant directement la société. Elles pointent un environnement rempli de contenus dangereux, de trafics en tout genre et d’utilisateurs cherchant à piéger les plus jeunes.

Roblox a réagi avec un système de reconnaissance faciale pour regrouper les joueurs ayant des âges similaires, afin d’éviter les interactions toxiques. Ce nouvel outil devait rassurer les parents et calmer les tensions. Toutefois, comme je disais, c’est raté.

Les premières réactions montrent déjà des failles importantes. Des utilisateurs affirment que la modération automatisée n’intercepte pas les contenus problématiques. Ils citent par exemple MeepCity, un jeu sur Roblox, connu depuis longtemps pour ses dérives matérielles et sexuelles.

Le PDG a pourtant assuré que les technologies d’IA permettent de réduire les dépenses liées à la sécurité tout en améliorant les résultats. Il faut donc croire que la plateforme n’a pas encore trouvé de solution fiable. Et que l’IA est incapable d’arrêter les dérives les plus graves, malgré les engagements affichés.

Inutile de préciser que ni les familles ni les experts en cybersécurité ne sont contents. Cependant, les tensions ont redoublé après la sortie du PDG, David Baszucki, sur le podcast Hard Fork du New York Times.

Interrogé sur les prédateurs présents sur la plateforme, le dirigeant a expliqué qu’il voyait en ces pédocriminels une « opportunité ».

Eh bien, Baszucki y voit une chance d’améliorer l’expérience globale offerte par la plateforme. Il a tenté d’étendre son propos en évoquant l’évolution du réseau. Il a décrit Roblox comme un lieu social en croissance, où les jeunes créent, discutent et construisent leurs propres espaces.

Que l’entreprise réfléchit chaque semaine à de nouvelles technologies pour encadrer la plateforme. Lors de l’échange, il s’est appuyé sur les chiffres de Roblox pour valoriser sa vision. Que la plateforme revendique 150 millions d’utilisateurs quotidiens et 11 milliards d’heures de jeu chaque mois.

Ces volumes servent de justification à ses efforts pour améliorer la communication entre les joueurs. Pour autant, la question posée concernait les prédateurs sexuels présents sur la plateforme.

La réponse du PDG, tournée vers un discours business, a choqué, et pas que les auditeurs, c’est évident. Roblox semble se focaliser sur son expansion économique plutôt que sur la protection des plus jeunes.

Et en plus, devinez quoi ! Les animateurs de Hard Fork ont interrogé Baszucki sur le rapport 2024 de Hindenburg Research. Ce document accuse la plateforme d’avoir réduit ses dépenses de sécurité pour afficher une meilleure croissance auprès des investisseurs. Le titre du rapport parlait même « d’enfer pédophile ».

Le PDG a balayé ces accusations en rappelant que Hindenburg a fermé ses portes cette année. Pour lui, ces critiques ne reflètent pas la réalité d’une entreprise qui, selon ses mots, améliore ses pratiques.

Une comparaison avec la fabrication automobile est venue appuyer sa défense. Il a expliqué que Roblox change ses méthodes grâce à l’IA, comme un constructeur passant d’un atelier artisanal à une chaîne automatisée.

Le système global de Roblox rassure-t-il encore quelqu’un ?

Baszucki a présenté Roblox comme un écosystème capable d’absorber une grande partie du marché du jeu vidéo. Il affirme que 3 % du secteur transite déjà par sa plateforme et y voit une chance de consolider encore cette position.

Il met en avant la diversité des créateurs indépendants qui développent leurs jeux sur Roblox. Pour lui, cet univers permet d’unifier les créations dans un ensemble structuré.

Les accusations sur la sécurité créent un climat tendu. La présence de prédateurs, de trafics et de contenus explicites menace la crédibilité de ce système. Les mesures annoncées ne parviennent pas à convaincre les observateurs.

Il faudra un changement profond pour reconstruire la confiance des familles. La communication du PDG n’a pas aidé, surtout après cette phrase devenue mémorable. Elle plane désormais comme un nuage au-dessus de Roblox.

