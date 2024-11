Les six pièges à contourner en 2025 pour réussir votre transformation numérique

En 2025, la transformation numérique s’accélère, mais elle est semée d’erreurs pour les équipes informatiques. Gouvernance de l’IA, sécurité, qualité des données : autant de défis sont souvent négligés, avec des conséquences coûteuses.

Voici les principales erreurs à éviter pour rester compétitif et sécurisé :

Mauvaise gestion de la gouvernance de l’IA

En 2025, de nombreuses entreprises continueront à mal gérer le déploiement de l’intelligence artificielle (IA). Beaucoup négligent d’instaurer des garde-fous efficaces. De ce fait, ils vont laisser les employés utiliser des outils d’IA non autorisés pour gagner en productivité. Cette utilisation incontrôlée des « IA fantômes » expose les entreprises à des violations de données et à des risques de non-conformité.

Les responsables informatiques avertis mettent déjà en place des cadres de gouvernance complets. Ces cadres incluent la sélection rigoureuse des modèles d’IA, la vérification des résultats et la gestion des risques. En offrant des alternatives sécurisées aux outils populaires, ces entreprises limitent les vulnérabilités et instaurent des pratiques durables.

Ignorer les exigences réglementaires

Les équipes informatiques peinent généralement à anticiper les évolutions réglementaires, notamment en matière d’IA. Alors que les lois sur l’IA, comme celles de l’Union européenne, imposeront davantage de transparence. Par conséquent, des organisations mal préparées risquent de créer une dette technique coûteuse.

Les entreprises proactives conçoivent leurs systèmes pour répondre aux exigences internationales. Elles adoptent des cadres clairs de gouvernance et des mécanismes de transparence, ce qui leur permet de s’adapter rapidement aux évolutions légales.

Créer une complexité d’intégration

Dans leur course à la modernisation, les entreprises accumulent une dette technique liée à des architectures fragiles. Des connexions inefficaces entre systèmes anciens et modernes ralentissent l’innovation et augmentent les coûts.

Pour pallier ce problème, les entreprises intelligentes modernisent progressivement leurs systèmes. Elles utilisent des cadres d’intégration évolutifs qui réduisent la complexité et favorisent la maintenance à long terme.

Négliger la qualité des données

Une IA performante repose sur des données fiables. Pourtant, de nombreuses organisations négligent les problèmes de qualité des données. En outre, cela crée des « marécages de données » inutilisables. Les silos d’informations et les normes incohérentes compromettent les résultats des modèles d’IA.

Les entreprises visionnaires considèrent la qualité des données comme une priorité stratégique. Elles investissent dans des plateformes centralisées et des cadres de gouvernance qui garantissent des données cohérentes et exploitables.

Compromettre la sécurité

La quête d’innovation rapide pousse les équipes informatiques à négliger la sécurité. Les cyberattaques deviennent plus sophistiquées en utilisant des capacités d’IA pour contourner les défenses classiques. L’arrivée de l’informatique quantique accentue ces menaces en rendant les systèmes de chiffrement actuels obsolètes.

Les organisations avant-gardistes adoptent des architectures « zero-trust » et intègrent la sécurité à chaque étape du développement. Elles utilisent également des outils de détection en temps réel pour répondre efficacement aux menaces émergentes.

Maintenir des compétences obsolètes

Les technologies évoluent rapidement, mais les entreprises tardent à adapter la formation de leurs employés. Ce déficit de compétences, particulièrement visible dans l’IA et l’informatique quantique, freine l’innovation.

Les entreprises progressistes investissent dans des plateformes d’apprentissage continu. Elles favorisent des partenariats avec des fournisseurs de technologies et des institutions éducatives pour former leurs équipes aux compétences de demain.

Ces erreurs, déjà visibles chez certaines équipes informatiques, menacent de freiner les initiatives numériques. Les entreprises qui reconnaissent ces défis et agissent rapidement peuvent transformer ces failles en opportunités. Celles qui les ignorent risquent de compromettre leurs efforts de transformation numérique et leur compétitivité à long terme.

Relever ces défis dès maintenant est crucial pour assurer un avenir technologique prospère et résilient.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.