L’IA écrit de meilleures poésies que les humains, selon cette étude scientifique

Les résultats de cette étude suggèrent que les lecteurs de poésie non experts qui ont participé ont aimé les poésies d’IA à cause de leur simplicité et de leur accessibilité.

Une équipe de chercheurs de l’Université Pittsburgh a mené une étude montrant aux participants des poèmes écrits par 10 poètes célèbres de langue anglaise et des poèmes rédigés dans le style de ces écrivains par ChatGPT 3.5.

Les poèmes écrits par l’IA de plus en plus apprécié selon cette étude

Durant l’étude, les chercheurs ont proposé aux participants des poèmes réels et imités de grands poètes comme Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Butler. Les œuvres de Lord Byron, Walt Whitman, Emily Dickinson, TS Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath et Dorothea Lasky ont été aussi proposées.

Les résultats ont révélé que les chances qu’une poésie écrite par un humain soit considérée comme celle d’une humaine était en moyenne de 75 % de celles d’une poésie conçue par l’IA étant jugée comme l’œuvre d’une humaine.

À l’inverse des recherches antérieures, l’étude a aussi révélé que les participants alignaient les poèmes générés par l’IA ont une qualité supérieure à celles des humains.

Selon les auteurs, si les lecteurs non experts préfèrent les poèmes générés par l’IA, c’est certainement à cause du fait qu’ils sont plus simples et accessibles.

Un résultat qui ne fait pas l’unanimité auprès des auteurs

Les auteurs de l’étude pensent que c’est justement la « complexité et l’opacité » du poème écrit par des humains qui « font partie de l’attrait des poèmes ». De telles œuvres « méritent une étude et une analyse approfondies, d’une manière dont la poésie générée par l’IA ne le fait peut-être pas ».

Néanmoins, « parce que les poèmes générés par l’IA n’ont pas une telle complexité, ils sont plus aptes à communiquer sans ambiguïté une image, une humeur, une émotion ou un thème à des lecteurs non experts en poésie, qui n’ont peut-être pas le temps ou l’intérêt pour l’analyse approfondie exigée par la poésie des poètes humains », ont-ils ajouté.

https://twitter.com/lorcanD/status/1858574144381612466

En voyant les résultats de l’étude, la poétesse Joelle Taylor, auteure de C+nto & Othered Poems, lauréate du prix TS Eliot, a déclaré : « Bien que je ne doute pas que l’IA puisse générer une suite de Fibonacci presque parfaite de poésie en procédant à l’ingénierie inverse d’œuvres célèbres, l’humanité est au cœur de ce qu’est un poème ».

« Un poème est plus qu’un algorithme. C’est du sens, de l’empathie, de la révélation, de l’inversion, de la dissidence, de la passion et de la surprise : la poésie est ce qui se passe dans l’espace entre la logique et le chaos. »

« Peut-être que la question n’est pas de savoir si l’IA peut écrire de la meilleure poésie, mais plutôt de savoir ce que les gens pensent de la poésie », a-t-elle ajouté.

Et vous, quel est votre avis ? Pensez-vous que l’IA pourrait réellement être meilleure que les humains en matière de poésie ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

