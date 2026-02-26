L’IA pour tous : L’IA Pratique se déploie sur TikTok et Instagram

L’intelligence artificielle n’est plus réservée aux experts, elle est devenue un assistant pour simplifier nos quotidiens. L’IA Pratique investit de nouveaux espaces pour vous partager les meilleurs outils et vous montrer comment les utiliser.

Des outils IA et des tutos express

Pour compléter la chaîne YouTube, les contenus sont désormais disponibles sur vos réseaux favoris. L’idée est de vous aider à intégrer l’IA dans vos habitudes, sur PC comme sur smartphone :

Sélection d’outils : les dernières nouveautés et les outils de référence (génération de vidéo, visuels pour le marketing digital, création de sites ou d’applis en deux clics, musique par IA) sont testés pour ne garder que les meilleures. Retrouvez ces outils sur TikTok.

Astuces express : apprendre en moins d’une minute à automatiser des tâches répétitives, générer des Ads, créer des sites/applis marketing, générer ou éditer des images… C’est à découvrir sur Instagram.

Accessibilité : l’objectif est d’expliquer avec des mots simples comment l’IA peut aider Monsieur et Madame tout-le-monde à booster sa productivité et/ou sa créativité sans avoir besoin de connaissances techniques.

Apprivoiser la technologie ensemble

Plutôt que de regarder passer les innovations, ces nouveaux comptes vous invitent à les tester vous-même. Savoir manipuler ces outils est devenu une compétence précieuse, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

En rejoignant les communautés de L’IA Pratique sur TikTok et sur Instagram, vous profitez d’une présence multi-plateforme. On y transforme la curiosité en solutions pour que l’IA devienne, pour vous aussi, un outil pratique au quotidien. Suivez-nous sur TikTok et Instagram.

