Meilleur forfait Free Mobile : les bonnes affaires en 2024

Connexion internet pure, appels téléphoniques, options pour voir tous les contenus sur internet, etc. Peu importe vos attentes, il existe des offres pour les satisfaire. Quel est alors le meilleur forfait chez Free Mobile ? Tout savoir.

Des tarifs compétitifs, destinés à tous les utilisateurs. C'était l'argument principal de Free pour fidéliser ses abonnés. Et la stratégie marche à merveille. Depuis plus de 14 ans, l'opérateur fait partie des références en France. Avec une multitude d'offres, vous en trouverez sûrement une qui s'adapte à vos attentes. Voici un petit classement pour vous guider dans vos choix. Vous pourrez ensuite avoir le meilleur forfait chez Free Mobile.

Souscrire à un abonnement chez Free : quels sont les avantages ?

L'opérateur figure parmi les références en termes de qualité prix en France. Mais c'est juste son atout le plus connu du grand public. Effectivement, un abonnement chez Free procure plusieurs privilèges pour l'utilisateur.

Pour les appels, voici les plus des forfaits mobiles combinés :

Double appel

Numéros abrégés

Messagerie vocale visuelle

Filtrage des SMS et des appels

Concernant la connexion internet :

Réseau 5G/4G

Couverture des données mobiles à l'étranger

Connexion quasiment illimitée pour certaines offres

Dans tous les cas, vous bénéficierez aussi d'un eSIM.

Focus sur la qualité du réseau mobile chez Free

Auparavant, Free a été devancé par ses concurrents en termes de couverture réseau. L'opérateur n'arrivait pas à répondre aux attentes des utilisateurs, surtout dans les zones rurales. Il fallait alors réagir pour garder sa place sur le marché de la télécommunication.

Actuellement, Free couvre plus de 97 % de la population française avec le réseau 4G. La 5G est aussi en train de se répandre sur le territoire. Il y a même une offre destinée à ce type de réseau. D'ici peu, l'opérateur pourrait devenir un leader dans ce domaine.

Concernant les appels téléphoniques, Free se place à la 4e position. Mais il y a des variations en fonction de la région. Pour mieux éclairer les abonnés, Free dispose d'une carte de réseau mobile dans sa base de données. Vous pourrez la consulter pour en avoir le cœur net avant de vous lancer.

Forfait à 2 euros : le meilleur chez Free Mobile en termes de prix

Free reste le leader du marché si on ne se base que sur cette offre. Oui, l'utilisateur ne doit débourser que 2 euros mensuels pour avoir les avantages de ce forfait. Cependant, il est destiné aux personnes qui utilisent peu internet.

Chaque abonné aura droit à des SMS et MMS illimités pendant la durée de l'offre. Mais les appels ne sont pas infinis, ils sont limités à deux heures par mois. Cet avantage est valable en France, et dans les DOM.

Côté internet, ce forfait inclut 50 Mo de data mobile. C'est suffisant pour certains, mais c'est peu pour d'autres. Si vous utilisez un Freebox, l'offre est gratuite, à 0 euro par mois.

Nos avis ?

À 2 euros, vous bénéficiez du meilleur forfait Free Mobile, le moins cher à l'heure actuelle. Toutefois, vous pourrez l'associer à d'autres propositions pour combler les lacunes.

Par exemple, vous pourrez utiliser l'option « Booster » de Free. L'offre sera alors à 4,99 euros mensuels, au lieu des 2 euros. Par contre, les appels seront illimités. Côté données mobiles, vous aurez 20 Go valables dans le territoire, et 10 Go dans l'UE et les DOM.

L'option « Booster » est destinée aux utilisateurs qui n'emploient pas internet tous les jours. En effet, ces données mobiles arrivent à satisfaire les attentes de ces usagers. Dans le cas contraire, vous pourrez opter pour d'autres offres de l'opérateur.

Le Forfait Free 5G : quasiment une connexion internet illimitée

300 Go de data sera à votre disposition avec cette offre. C'est une des références actuellement, surtout en France. Oui, ce n'est pas seulement un des forfaits les plus intéressants chez Free, mais dans le secteur de la technologie dans son ensemble.

Pour la majorité des utilisateurs, l'abonnement Free Mobile 5G est le meilleur. Effectivement, il couvre la plupart des attentes. Il y a déjà une connexion internet à 300 Go. Ajoutez à cela des appels, des SMS, et des MMS illimités. Ces atouts sont valables en France, en Chine, dans les DOM, dans l'UE, et au Canada.

L'accès aux applications TV OQEE et Free Ligue 1 ne sont plus que des bonus face à ces avantages.

L'abonnement est actuellement à 19,99 euros par mois. Toutefois, Free n'envisage pas d'augmenter le prix d'ici peu. C'est une aubaine pour tous les utilisateurs.

🇫🇷 ALERTE INFO | Le prix des forfaits mobiles Free 2€ et 19,99€ n'augmentera pas d'ici 2027. https://t.co/CzsSIjCakz — Free (@free) June 3, 2024

Le forfait est alors destiné à tous les usagers. De plus, le forfait couvre plusieurs pays, ce qui vous permet de faire une économie considérable à l'étranger.

Les bonnes affaires

Free veut toujours satisfaire ses abonnées. Certes, l'offre 5G coûte 19,99 euros. Mais vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10 euros avec les bonnes astuces. Il suffit d'associer l'abonnement au Freebox Pop, et vous aurez cette promotion à disposition. Et souvenez-vous que vous pourrez rompre votre accord d'un moment à l'autre.

Free série : le meilleur forfait mobile en termes de qualité prix ?

L'offre présente plusieurs avantages pour les utilisateurs. Cependant, elle est assez spécifique. Effectivement, le forfait basculera automatiquement vers le Free 5G après un an d'abonnement. Mais à tout moment, il est possible de résilier le contrat. Cette option fait partie des atouts majeurs de Free.

Toutefois, les appels, SMS, et MMS sont toujours illimités. Les données mobiles sont de 150 Go maximum. En plus, l'abonné aura droit à 18 Go de Data à l'étranger (DOM et UE).

Et le prix ? L'offre est de 10 euros par mois. Mais à une certaine période de l'année, elle peut monter jusqu'à 11 euros.

Et si vous achetez un smartphone chez Free ?

Oui, l'opérateur propose une option intéressante aux utilisateurs. Au lieu d'acheter un smartphone chez une boutique tierce, vous pourrez vous orienter vers les offres de Free. Vous profitez alors d'une facilité de paiement.

Mais ce n'est pas tout. Free loue un smartphone, mais à condition que vous respectiez les conditions de l'opérateur. La première ? Vous devez souscrire à l'offre à 19,99 euros depuis un mois. En alternative, vous bénéficierez aussi de cette offre sur la Freebox.

La location est assez raisonnable pour tous les utilisateurs. Le coût est de 12 euros mensuels. Mais il existe des variations en fonction du modèle.

Par ailleurs, l'annulation du contrat est assez spécifique. En effet, la durée maximum est de 24 mois. Une fois ce délai atteint, vous pourrez mettre un terme aux accords. Il suffit de restituer le smartphone. Par contre, le contrat sera renouvelé automatiquement si vous ne réagissez pas.

Si vous résiliez le contrat avant les 24 mois, vous devez payer les « loyers » restants. Vous devez être au courant de cette alternative avant de vous lancer.

Choisir le meilleur forfait Free mobile : le guide pratique

Appels illimités ? Connexion quasiment à gogo ? Ou tout simplement une offre à moindre prix. Le choix dépendra de vos attentes. Toutefois, Free ne propose que 3 principaux forfaits mobiles. Il sera alors plus facile de souscrire à une offre.

Le forfait 5G est destiné à tous les utilisateurs. Mais ceux qui ont besoin d'une connexion internet illimitée devront s'orienter vers cette option. Pourquoi ? La raison est très simple. Il est assez difficile d'épuiser les 300 Go en l'espace d'un mois. Cependant, tout dépend du mode d'utilisation.

L'offre « série » est réservée aux abonnés qui veulent d'abord tester Free mobile. Le prix est assez raisonnable, et si vous êtes séduit, vous pourrez basculer vers le forfait 5G en l'espace d'un an.

Enfin, la proposition à 2 euros et son option « Booster » sont destinées aux personnes qui n'ont pas besoin d'une connexion permanente. Elles sont recommandées pour les appels, SMS, et MMS illimités.

Quel est alors le meilleur forfait Free mobile ? La réponse dépend de vos besoins sur le long terme. Mais avant de vous lancer, n'hésitez pas à consulter toutes les options. C'est une approche raisonnée, surtout si vous voulez souscrire à une offre sur le long terme.

Même si l'annulation se fait à tout moment, il y a toujours des démarches à suivre. Dans le cas contraire, l'abonnement va se renouveler automatiquement. Le processus est valable pour tous les forfaits de l'opérateur.

Vous devez vous entretenir avec les services de Free. Contactez-le « 3244 ». Il suffit ensuite de vous rendre vers la section « information sur la résiliation de votre abonnement ».

Vous aurez une adresse postale après cette démarche. Vous allez alors envoyer un « courrier de résiliation » à ces coordonnées. Une lettre recommandée avec accusé de réception est obligatoire tout au long de cette étape. Vous recevrez un SMS de confirmation une fois l'annulation faite.

Que se passe-t-il si vous changez d'opérateur ? L'approche est presque la même, mais c'est votre nouvel opérateur mobile qui se chargera de tout. C'est une tâche en moins, surtout si vous n'avez pas le temps pour mettre un terme aux précédents accords.

