Freebox Révolution : cette offre fibre à petit prix met le feu aux réseaux sociaux

La Freebox Révolution, avec son offre fibre à petit prix, crée un véritable buzz sur les réseaux sociaux. C’est une aubaine pour ceux qui cherchent une connexion internet de qualité à moindre coût.

Certes, la Freebox Révolution a déjà 13 ans et semble vieillissante. Toutefois, en termes de performances de débit en fibre, elle reste conforme aux standards actuels. Elle rivalise avec ses concurrents en débit descendant et les surpasse en débit montant. Ainsi, malgré son âge, la Freebox Révolution en fibre optique reste une option compétitive. Profiter de cette promotion sur la Freebox Révolution est une opportunité à ne pas manquer. Et c’est certainement la plus avantageuse en ce moment.

La Freebox Révolution : qualité Internet et divertissement illimité à petit prix

La Freebox Révolution se distingue par son rapport qualité/prix inégalé. Cette offre inclut la fibre très haut débit ou l’ADSL, en fonction de votre localisation. Elle propose des appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM, ainsi que vers les fixes dans plus de 110 pays. C’est une aubaine pour ceux qui cherchent une connexion internet de qualité sans se ruiner.

Outre l’internet rapide, la Freebox Révolution offre Freebox TV et TV by Canal, donnant accès à 270 chaînes. Elle comprend un disque dur de 250 Go pour enregistrer vos programmes favoris, ainsi qu’un lecteur Blu-Ray. Actuellement, cette box est proposée à seulement 19,99 euros par mois pour un an. Cette offre est parfaite pour profiter d’un large éventail d’options de divertissement à un coût compétitif.

Plus qu’une simple box, c’est aussi un monde de services

L’offre Freebox Révolution ne se limite pas à l’internet et à la télévision. En effet, Free rembourse 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur. De plus, les abonnés bénéficient également d’accès gratuits à divers services de streaming. Pour illustrer, cela inclut 12 mois gratuits à Canal Séries et 6 mois à Amazon Prime Video.

Et ce n’est pas tout, l’offre intègre OQEE Ciné, qui propose plus de 500 films et séries en illimité. Vous pouvez accéder à ces contenus sur votre téléviseur via le player Freebox ou sur votre smartphone grâce à l’application OQEE by Free.