Même le plus grand hacker du monde est terrifié par le Dark Web : il révèle ce qu’il a vu

Le dark web est souvent perçu comme un repaire de criminels, mais un hacker reconnu, Ryan Montgomery, dévoile les dangers réels de cet espace en ligne. Bien qu’il utilise ses compétences pour des causes positives, il met en garde contre les risques liés à ce monde obscur.

Le dark web est un sujet mystérieux et inquiétant pour beaucoup, un espace caché où se côtoient activités criminelles et secrets bien gardés. Ryan Montgomery n’hésite pas à avertir des dangers de cet endroit. Selon lui, les raisons pour lesquelles le dark web est si terrifiant sont nombreuses, allant de la présence de contenus illicites à des pratiques qui mettent en danger même les utilisateurs les plus avertis.

Ryan Montgomery ? Qui est cet hacker de sécurité ?

Ryan Montgomery est un hacker professionnel. Il est reconnu pour ses compétences avancées en cybersécurité. Il est aussi connu pour utiliser son expertise pour exposer les individus les plus dangereux du web.

Cet hacker se qualifie comme étant un « guerrier de la sécurité des enfants ». C’est pour cela qu’il a fondé la Sentinel Foundation, une organisation dédiée à la lutte contre les prédateurs en ligne. Cette fondation œuvre également pour la protection des enfants vulnérables.

Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram, il a su construire une communauté fidèle qui soutient sa mission. Lors de son passage sur le podcast Shawn Ryan Show, Montgomery a partagé son point de vue sur le dark web.

Tor, une solution permettant d’accéder au Dark Web ?

Pour naviguer sur le Dark Web, il est impossible d’utiliser un navigateur classique comme Google Chrome. Il faut passer par un logiciel spécialisé appelé Tor, ou The Onion Router. Ce dernier permet de préserver l’anonymat des utilisateurs en ligne.

Mais ce n’est que la première étape. Selon Ryan Montgomery, une fois connecté via Tor, il faut savoir précisément où aller pour accéder aux sites « horribles » souvent associés à cet univers. « Le dark web lui-même n’est pas simplement un marché », précise-t-il, « c’est plutôt un espace complexe, souvent comparé au marché noir ».

Lorsqu’on y navigue, les adresses des sites ne suivent pas le format habituel « .com ». Les sites se terminent plutôt par « .onion » et sont composées d’une longue chaîne de lettres et de chiffres. Par ailleurs, il faut passer par un outil appelé le « Hidden Wiki ». Cet outil répertorie différentes catégories de sites avec des liens vers eux. Et ce qu’on y trouve est loin d’être anodin.

Quels sont les dangers du Dark Web ?

Montgomery, engagé dans la lutte contre les criminels en ligne, met en garde contre la présence de marchés noirs. C’est aussi le cas pour les contenus horribles liés aux enfants, et même de tueurs à gages.

« Il y a de la fausse monnaie, des cartes d’identité contrefaites, et des sites qui mènent à toutes sortes de pratiques horribles », confie-t-il.

Bien que Tor offre une navigation plus sécurisée, il avertit que le Dark Web est « incroyablement lent » et ne le recommande pas pour une utilisation quotidienne. Il n’y accède que dans le cadre de sa mission de traque des criminels et des pervers en ligne.

Il a aussi révélé anonymement à VICE avoir été témoin de scènes particulièrement effrayantes sur le Dark Web. Il a parlé des hôpitaux pris en otage par des criminels. D’ailleurs, il pense que les scénarios de films, comme le vol d’armements nucléaires, soient peu probables.

Il existe des menaces plus concrètes à surveiller. « Nous devons nous inquiéter des impacts majeurs sur les marchés financiers ou des attaques potentielles contre des infrastructures critiques, comme les centrales électriques », prévient-il. Ce hacker souligne les risques réels que le Dark Web fait peser sur des secteurs vitaux.

