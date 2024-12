Abacus : tout savoir sur le nouveau marché qui cartonne sur le Dark Web

Abacus Market, lancé en 2021 après la fermeture d’AlphaBay, s’est rapidement imposé comme une plateforme incontournable pour les transactions illicites sur le dark web. Il héberge actuellement des milliers de produits illégaux.

Abacus Market a été conçu pour répondre aux besoins des vendeurs et acheteurs chassés par les fermetures d’autres marchés, il attire principalement une audience anglophone. Aujourd’hui, Abacus Market propose plus de 40 000 annonces, allant des substances illégales aux outils de cybercriminalité en passant par des services liés à la fraude financière. Focus sur ce nouveau marché célèbre sur le Dark Web.

L’ascension fulgurante du nouveau géant du dark web

Initialement conçu pour attirer les utilisateurs anglophones orphelins de la fermeture d’AlphaBay, Abacus Market s’adresse aujourd’hui à un large public occidental. Actuellement, sa valeur est estimée à environ 15 millions de dollars.

Abacus Market est d’ailleurs devenu un acteur incontournable grâce à ses nombreuses catégories. On y trouve principalement plus de 29 000 annonces de drogues et produits chimiques, consolidant sa position de leader pour les stupéfiants.

Ce nouveau marché du Dark web vend également des produits numériques, dont environ 3 500 annonces, incluant des données volées et des outils de hacking. Puis, des services anti-fraude avec plus de 5 000 offres incluant kits d’hameçonnage, cartes de crédit volées et outils de fraude.

Enfin, il propose des produits contrefaits comme de faux passeports aux identités frauduleuses, la plateforme répond aux besoins de fraudeurs du monde entier.

Abacus, un nouveau marché au service du Dark web ?

Abacus se distingue de ses concurrents principalement par son souci de sécurité et de fiabilité. En fait, il propose un système de vérification des vendeurs et l’authentification à deux facteurs (2FA).

La plateforme dispose aussi des alertes contre le phishing, et un programme de primes aux bugs pour renforcer la plateforme. Abacus Market s’impose également comme une plateforme de choix grâce à ses caractéristiques innovantes et bien pensées.

En effet, elle propose une interface intuitive, qui est accessible aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs chevronnés. Cette interface se distingue par sa simplicité et son efficacité. Elle est aussi équipée d’une barre de recherche performante et d’un système de commentaires des vendeurs. De ce fait, la navigation et l’évaluation des offres deviennent fluides et transparentes.

Par ailleurs, les transactions effectuées sur la plateforme sont ultra-sécurisées, car elle privilégie l’anonymat grâce à l’utilisation de cryptomonnaies comme Bitcoin et Monero.

Ce nouveau marché propose aussi un système de vérification des fournisseurs. Ce dernier a pour principal objectif de filtrer les vendeurs pour limiter les risques de fraude. De plus, les acheteurs peuvent consulter des avis et des notes laissés par d’autres utilisateurs.

