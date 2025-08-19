Meta laisse son IA dire des mots sensuels aux enfants : ce document en fuite fait scandale

Cette fuite est une faille potentiellement dangereuse, surtout actuellement, car la protection des mineurs dans l’univers numérique est devenu un enjeu majeur.

Un document interne de Meta AI a récemment fuité, ce qui a dévoilé des consignes controversées. Selon ces documents, ces règles confidentielles, les agents conversationnels de Meta n’étaient pas explicitement empêchés d’engager des dialogues romantiques avec des enfants. C’est d’ailleurs une révélation qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des jeunes utilisateurs et à la régulation de l’intelligence artificielle conversationnelle.

D’après les documents divulgués, les guidelines de Meta AI ne bloquent pas totalement les discussions romantiques entre chatbots et mineurs.

Cette permissivité a immédiatement suscité l’indignation des experts en sécurité en ligne et en protection de l’enfance.

Les critiques pointent notamment un manque de garde-fous clairs dans la conception des agents conversationnels. Ils évoquent aussi le risque de normalisation de comportements inappropriés auprès d’un public vulnérable.

De plus, ils soulignent des lacunes dans les mécanismes de modération et de filtrage des contenus sensibles.

Face à la montée des préoccupations autour de l’IA générative, cette fuite remet en lumière l’importance d’établir des règles strictes pour éviter tout dérapage.

Meta face à une nouvelle polémique autour de son IA

Ce n’est pas la première fois que Meta a été critiqué pour ses manquements en matière de sécurité. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé récemment avec les adolescents sur Instagram et Facebook.

Et aujourd’hui, elle se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique. Cette affaire intervient alors que les autorités de régulation accentuent leur pression sur les géants de la tech pour protéger les mineurs.

Leaked Meta AI guidelines have revealed that its chatbots were permitted to engage in “sensual” conversations with minors.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/eFkqjpnZhw — AF Post (@AFpost) August 15, 2025

Par ailleurs, les défis éthiques de l’IA générative se multiplient, notamment autour de la sexualisation, des fake news et des contenus haineux.

Des concurrents comme OpenAI, Google ou Anthropic insistent sur leurs systèmes de safeguards pour éviter des usages à risque.

Je pense que si Meta ne clarifie pas rapidement ses règles, cette fuite pourrait fragiliser sa crédibilité dans la course à l’IA conversationnelle sécurisée. Quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires.

