Microsoft dévoile une nouvelle IA : elle permet aux robots d’obéir à vos ordres

Microsoft veut donner une vraie compréhension du réel aux robots. Avec Rho-alpha, son nouveau modèle d’IA, l’entreprise promet des machines capables de suivre des instructions en langage naturel, d’ajuster leurs gestes au toucher et de progresser grâce aux corrections humaines.

Microsoft veut sortir l’IA de l’écran pour l’installer dans des bras mécaniques. Ainsi, Microsoft Research va permettre aux robots d’obéir à des consignes formulées en langage naturel. Et surtout ils pourront s’adapter au monde réel, là où tout ne se passe jamais comme prévu.

Car si l’IA progresse vite côté texte et images, la robotique, elle, traîne encore son manque d’improvisation. Dans une usine, tout se calibre au millimètre, les gestes sont répétitifs, et les robots suivent des scripts bien propres. Mais dans une cuisine, un entrepôt ou une maison, c’est une autre histoire. Objets déplacés, angles improbables, résistance inattendue… bref, la vraie vie. Et c’est exactement ce terrain-là que Rho-alpha veut conquérir.

Microsoft veut des robots qui comprennent enfin ce qu’on leur demande

Microsoft présente Rho-alpha comme le premier modèle axé sur la robotique. Il est dérivé de sa famille Phi et est connu pour combiner vision et langage. L’idée s’inscrit dans une tendance plus large que Microsoft décrit comme une montée en puissance de « l’IA physique”. Ce sont des agents intelligents capables non seulement de raisonner, mais aussi d’agir directement dans le monde. Au lieu de rester coincés dans des espaces numériques.

En différence des robots industriels classiques, Rho-alpha peut traduire une instruction naturelle en signaux de commande précis pour piloter un robot. Par exemple “prends cet objet et place-le ici”. Même quand il s’agit de tâches délicates, comme de la manipulation à deux mains.

Microsoft indique d’ailleurs essayer son modèle sur des plateformes à deux bras ainsi que sur des robots humanoïdes. Outre d’être des machines spécialisées, ces formes pourront se déplacer et interagir. Ashley Llorens, vice-présidente et directrice générale de Microsoft Research déclare qu' »historiquement, la robotique a pris du retard par rapport aux progrès de l’IA en langage et en vision« .

Mais les avancées récentes permettent maintenant aux robots de percevoir, raisonner et agir avec plus d’autonomie. Et cela, même dans des environnements moins propres. Microsoft estime alors que cette convergence pourrait transformer la manière dont les robots travaillent aux côtés des humains.

Microsoft dévoile Rho-alpha, un nouveau modèle d’IA dédié à la robotique. Issu de la famille Phi, il vise à rendre les robots plus autonomes et adaptables. Une avancée majeure à la croisée de l’IA agentique et des systèmes physiques. 👉 Découvrez l’annonce complète sur le blog :… pic.twitter.com/mhnZGhh0qV — Microsoft France (@microsoftfrance) January 21, 2026

Rho-alpha sent ce qu’il touche et pas seulement ce qu’il voit

Là où Rho-alpha veut se démarquer, c’est qu’il ne se limite pas au trio classique “vision + langage + action”. Microsoft y ajoute la perception tactile.

Dans le monde réel, la vue ne suffit pas. Saisir un objet fragile, ajuster une prise, sentir qu’un élément glisse ou qu’une résistance augmente… Tout ça passe par le toucher. Avec ce type de retour tactile, les robots peuvent adapter leurs mouvements en direct. Au lieu de suivre un plan figé basé uniquement sur l’image.

Microsoft explique aussi que Rho-alpha pourrait aller encore plus loin dans les prochaines versions. Ils y ajouteront de détection de force et d’autres modalités sensorielles. Ainsi, le robot comprendrait mieux l’effort qu’il applique. Et ça, c’est exactement ce qui manque souvent quand une machine doit manipuler des objets du quotidien.

Apprendre en faisant, un modèle qui s’améliore même après une erreur

L’autre grande promesse de Rho-alpha, c’est l’adaptabilité. Le modèle est conçu pour modifier son comportement en cours de tâche. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des réponses pré-enregistrées.

Et si le robot se trompe ? Microsoft prévoit que des opérateurs humains puissent intervenir avec des outils simples. Comme des dispositifs d’entrée 3D (des contrôleurs intuitifs pour corriger la trajectoire ou le geste). Le robot peut ensuite apprendre de ces retours correctifs, au lieu de repartir de zéro.

Par ailleurs, Microsoft travaille aussi sur des techniques pour que le système puisse s’améliorer continuellement après déploiement. L’objectif est de créer des robots qui deviennent plus utiles à mesure qu’ils comprennent les préférences humaines. Comment vous aimez que quelque chose soit rangé, à quelle vitesse vous préférez qu’il agisse, quel style d’interaction vous rassure, etc.

Côté disponibilité, Rho-alpha arrivera d’abord via un programme d’accès anticipé pour chercheurs, puis devrait être proposé plus largement via Foundry, la plateforme de Microsoft.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.